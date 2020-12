Personas con Discapacidad conmemoraron su día exigiendo respeto a sus DDHH

Recientemente se conmemoró el Día Internacional de las Personas con Discapacidad. En el marco de esta fecha Juan Ángel De Gouveia, presidente de la Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), señaló la importancia de conmemorar este día a través de la exigencia de los derechos humanos y el bienestar de esta comunidad.

“Actualmente en Venezuela, el irrespeto, la discriminación y la falta de recursos económicos para obtener calidad de vida, son algunas de las barreras a las que nos hemos enfrentado las Personas con Discapacidad, y se ha agravado en los últimos años con la crisis humanitaria y la llegada del coronavirus. Esta situación también ha obligado a muchas PcD a migrar a otros países en busca de mejores condiciones”. Dijo De Gouveia.

Añadió que estudios realizados por Consorven, refleja que el 53,7% de las PcD informaron que su acceso a los alimentos ha disminuido durante la cuarentena nacional. “Además de la alimentación el 32,7% reportó que el servicio de agua potable ha empeorado, el 32,6% señaló la misma situación con el servicio eléctrico y 25,8% expresó la misma queja con relación al gas doméstico. Estos son los que más han afectado la calidad de vida de los venezolanos durante los últimos 5 años, llegando incluso a colapsar en determinados periodos de tiempo”.

A juicio de Juan Ángel de Gouveia, las Personas con Discapacidad en Venezuela no tienen nada que celebrar en esta fecha, considerando que sus derechos a una vida digna son constantemente vulnerados por el Estado.

Agregó que en el marco de esta conmemoración, Consorven decidió crear una campaña en redes sociales para expresar la situación que atraviesan las Personas con Discapacidad y que, a pesar de la lucha constante de muchas organizaciones por el respeto y cumplimiento de los Derechos Humanos, siguen sin obtener respuestas.

“Bajo la etiqueta #YoTambienTengoDerechos buscamos expresar que las Personas con Discapacidad merecen respeto y garantía del cumplimiento de las leyes que los amparan, sin importar raza, sexo, color o cualquier condición”.

Prensa Consorven, 03/12/2020

