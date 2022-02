‘Pila Palo’ El Nuevo Sencillo De Irania Junto A Loupz

La cantante puertorriqueña IRANIA «La mai tuya», llega con un tema lleno de flow y gran ritmo atrayente llamado ‘PILA PALO’, una canción con la que espera que muchos disfruten y sea todo un #Palo en la industria musical.

Después de su reconocido lanzamiento ‘HOLA HOLA’ y su posicionamiento en Colombia, la cantante llega a romper las barreras del género urbano con un poco de rapeo y buenas letras, en las que expresa sus sueños, su vida y todo el proceso que lleva en la música, en donde ha tenido que afrontar distintas situaciones que la hacen cada vez más fuerte.

Este sencillo es en colaboración del cantante rapero Loupz, quien también fue parte de la composición junto a la puertorriqueña, creando un tema pegadizo y lleno de flow urbano con el que espera posicionar en todas las plataformas digitales.

El vídeo se grabó en Orlando, Florida adaptando escenas que resaltan el estilo, interpretación y género musical en el que se identifican los cantantes, con la ayuda del director Jhean Paul, quien plasmó todo en la producción audiovisual.

Como lo dice IRANIA »Tiene pila de palos» y así, seguirá proyectándose para darle un gran cierre a este año, con contenido original, lleno de rimas y un estilo urbano con el que se ha distinguido en la industria y espera seguir haciéndolo.

