Porfi Baloa nos anima al jolgorio con “No te quedes sin bailar”

CARACAS, marzo de 2024 – El reconocido cantante, compositor, arreglista y productor venezolano Porfi Baloa, como siempre sin perder ni un ápice de vigencia en el ámbito salsero, nos invita a todos a bailar su nuevo tema musical.

“No te quedes sin bailar” es una canción que nace en el género salsa, bajo la autoría del propio Porfi y la interpreta junto a Sus Adolescentes.

El videoclip se filmó en Venezuela, específicamente en Lecherías, estado Anzoátegui. Estuvo bajo la dirección de Néstor ‘Kiki’ Villalobos y la producción general a cargo de Copaiba Films.

Después de su gira triunfal de conciertos el año pasado, en varios países de Europa, Latinoamérica y también múltiples ciudades de Estados Unidos; Porfi decidió repetir la fórmula y éste 2024 se estará presentando en:

USA: San Francisco – 5 de abril.

España: Madrid – 13 de abril, Santiago de Compostela – 14 de abril. Barcelona – 19 de abril. Málaga – 20 de abril. Zaragoza – 22 de abril y Cádiz – 26 de abril.

México: Cancún – 10 y 11 de mayo. Puebla – 16 de mayo. Comalcalco – 17 de mayo y Ciudad de México – 18 de mayo.

Otra noticia importante es que a mediados del presente año, celebrará en Caracas junto a sus amigos un increíble show en vivo, del que pronto se conocerán más detalles.

ara conocer más sobre PORFI BALOA, pueden seguirlo por sus cuentas oficiales en las redes sociales.

Facebook: https://www.facebook.com/PorfiBaloaysusAdolescentes

X (Twitter): https://twitter.com/PorfiBaloa

Instagram: https://www.instagram.com/porfibaloa

YouTube: https://www.youtube.com/@PorfiBaloa

