Programa Aves y Café de Provita llegará a 600 hectáreas de cultivos con enfoque sostenible y amigable con las aves

El programa forma parte de la Iniciativa Cardenalito que lleva adelante Provita junto a aliados nacionales e internacionales con el fin de conservar hábitats seguros para el cardenalito y muchas otras especies.

La ONG ambientalista Provita anunció que llegará a 600 hectáreas de cultivos orgánicos y amigables con las aves en la Cordillera de la Costa, gracias a la tercera etapa de su programa Aves y Café. Esta iniciativa promueve medios de vida sostenible y el rescate de hábitats con técnicas de agroforestería, con el fin de proteger los bosques de esta región, que es hogar de más de 230 aves residentes y una decena de migratorias, entre ellas el cardenalito (Spinus cucullatus), un ave amenazada.

“La tercera etapa del programa Aves y Café se extenderá hasta 2023. Así se apoyarán nuevos productores en la implementación de prácticas orgánicas para el manejo de cultivos, fomentando la reforestación, el rescate de cafetales abandonados y una mayor rentabilidad”, dijo Bibiana Sucre, directora ejecutiva de Provita.

Sucre señaló que la intención es avanzar con el trabajo que desde 2017 lleva adelante la ONG junto a sus aliados y que ha permitido proporcionar asistencia técnica a más de 80 productores agrícolas de Piedra e’ Cachimbo, La Florida, El Limón, Las Lapas, La Peñita y Lajas Pintadas, comunidades cercanas a un importante corredor biológico entre el PN Henri Pittier y el PN Macarao, que debe ser protegido.

En su nueva etapa, Aves y Café pasará de dos a cuatro comunidades de la cordillera de la Costa atendidas, con la meta de alcanzar 120 productores con asesoramiento técnico y capacitación.

Por su parte, Luis Arrieta, líder técnico de Aves y Café, explicó que con cada grupo de productores que participa en el proyecto se espera sensibilizar a las familias sobre la importancia de la implementación de técnicas orgánicas innovadoras.

Los participantes en el programa aprenden técnicas que van desde el desarrollo de viveros de café y árboles de sombra, el incremento de la rentabilidad de sus cultivos gracias a las certificaciones ambientales, así como el valor de la organización social como factor clave en la conservación de la diversidad biológica y los recursos naturales.

Una de las premisas del proyecto es la implementación de prácticas agroforestales a través de capacitaciones integrales de los agricultores por medio de charlas, talleres presenciales y ahora también a distancia, además de visitas para brindar asesoría técnica a sus parcelas.

Pese a las limitaciones de movilidad a causa de la Covid-19, el equipo de Provita ha implementado las medidas de bioseguridad pertinentes para mantener la continuidad del programa.

APOYO PARA EL CARDENALITO

“Aves y Café” es un programa liderado por Provita y la Iniciativa Cardenalito en Venezuela que busca proteger el hábitat de cientos de aves neotropicales residentes y migratorias, que comparten además el área de distribución histórica de una de las especies más emblemáticas y amenazadas de Venezuela, el cardenalito (Spinus cucullatus).

Esta tercera etapa del programa inicia gracias al apoyo financiero del programa de la Ley de Conservación de las Aves Migratorias Neotropicales (NMBCA) del Servicio de Pesca y Vida Silvestre de los Estados Unidos (USFWS, por sus siglas en inglés), que apoya el trabajo de conservación de las aves migratorias neotropicales en los Estados Unidos, Canadá, América Latina y el Caribe. Asimismo, cuenta con el apoyo de patrocinadores y socios como American Bird Conservancy (ABC), el Programa Pequeñas Donaciones del Fondo para el Medio Ambiente Mundial, el Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas (IVIC), y el Smithsonian Institution.

Sucre explicó que el programa Aves y Café a través de «Uniendo las Américas», del Smithsonian Institution, ha implementado un esfuerzo educativo en alianza con escuelas ubicadas en Estados Unidos, que tiene el objetivo de conectar a jóvenes del mundo en temas como la biología y ecología de las aves migratorias del neotrópico. Las escuelas de Piedra de Cachimbo y La Florida participaron y los estudiantes aprendieron la importancia de las aves en la naturaleza, sus funciones, así como las travesías y las razones de su migración dentro del continente americano.

UN CAFÉ MUY ESPECIAL

Recientemente Provita y el grupo de productores de café y otros rubros integrados en la Asociación Civil de Productores Agroforestales Piedra e’ Cachimbo-La Florida (Acaflo), del estado La Guaira anunciaron la comercialización de la primera Edición Especial Cardenalito de café orgánico y amigable con las aves.

La Edición Especial Cardenalito incluye Cafés de Especialidad apegados a los parámetros de la Asociación de Café de Especialidad (SCA, por sus siglas en inglés).

Arrieta apuntó que este trabajo se materializó gracias a la alianza entre Provita, Acaflo y Tierra de Gracia SPM. C.A. El producto está disponible para su venta en Caracas en la sede de la panadería St. Honoré, ubicada en La Alameda, y a través de Hato Las Caretas Delivery C.A.

