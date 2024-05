Pronóstico del partido entre Celtics vs Pacers de hoy miércoles 23/05/24

Pronóstico del partido entre Celtics vs Pacers hoy miércoles 23/05/24, HORA del partido: 20:00 (-4 GMT)

Análisis del partido Celtics vs Pacers basado en las estadísticas:

Boston Celtics parece tener la ventaja:

Récord superior: Los Celtics tienen un récord general mucho mejor (73-20) comparado a los Pacers (55-41).

Sin embargo, hay que considerar algunos factores a favor de los Pacers:

Ofensiva potente: Promedian más puntos por partido (122.1) que los Celtics.

Predicción basada en estadísticas:

Teniendo en cuenta todo lo anterior, los Celtics parecen ser los favoritos para ganar el partido. Su fuerte defensa en casa y su récord general superior son puntos clave a su favor.

La predicción numérica de los Celtics (123) también está por encima de la línea total de puntos (224.5), lo que sugiere un posible partido con alta anotación.

No obstante, los Pacers tienen potencial ofensivo y su lucha por igualar la serie no debe subestimarse.

Resumen:

BOSTON CELTICS

MONEY: -417 (1,24)

ALTA/BAJA: 224.5

RECORD (G-P): 73-20

RECORD LOCAL (G-P): 42-6

PF: 119,4

PC: 108,2

RACHA:GGGGP

PREDICCIÓN: 123

vs

INDIANA PACERS

MONEY: 311 (4,11)

RUNLINE: 9.0

RECORD (G-P): 55-41

RECORD VISITA (G-P): 23-26

PF: 122,1

PC: 119,1

RACHA:PGGPG

PREDICCIÓN: 110

