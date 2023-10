Pronósticos de altas y bajas para los partidos de la NBA de hoy viernes 27 de octubre de 2023

CLEVELAND CAVALIERS VS OKLAHOMA CITY THUNDER

HORA: 19:30

CLEVELAND CAVALIERS -149 (1,67)

OKLAHOMA CITY THUNDER 125 (2,25)

ALTA/BAJA: 227.5

RL DEL VISITANTE: 3.0

PREDICCION: 110-118

SAN ANTONIO SPURS VS HOUSTON ROCKETS

HORA: 20:00

SAN ANTONIO SPURS -132 (1,76)

HOUSTON ROCKETS 112 (2,12)

ALTA/BAJA: 226.0

RL DEL VISITANTE: 3.0

PREDICCION: 110-104

CHICAGO BULLS VS TORONTO RAPTORS

HORA: 20:00

CHICAGO BULLS -132 (1,76)

TORONTO RAPTORS 110 (2,10)

ALTA/BAJA: 218.0

RL DEL VISITANTE: 3.0

PREDICCION: 102-98

DALLAS MAVERICKS VS BROOKLYN NETS

HORA: 20:30

DALLAS MAVERICKS -233 (1,43)

BROOKLYN NETS 190 (2,90)

ALTA/BAJA: 230.5

RL DEL VISITANTE: 5.0

PREDICCION: 111-105

UTAH JAZZ VS LOS ANGELES CLIPPERS

HORA: 21:30

UTAH JAZZ 141 (2,41)

LOS ANGELES CLIPPERS -169 (1,59)

ALTA/BAJA: 228.5

RL DEL VISITANTE: -3.5

PREDICCION: 113-120

SACRAMENTO KINGS VS GOLDEN STATE WARRIORS

HORA: 22:00

SACRAMENTO KINGS -141 (1,71)

GOLDEN STATE WARRIORS 118 (2,18)

ALTA/BAJA: 238.0

RL DEL VISITANTE: 3.0

PREDICCION: 112-109

PORTLAND TRAIL BLAZERS VS ORLANDO MAGIC

HORA: 22:00

PORTLAND TRAIL BLAZERS 122 (2,22)

ORLANDO MAGIC -145 (1,69)

ALTA/BAJA: 225.0

RL DEL VISITANTE: -3.0

PREDICCION: 106-114

