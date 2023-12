Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy viernes 29 de diciembre de 2023

WASHINGTON WIZARDS VS BROOKLYN NETS

HORA: 20:00

WASHINGTON WIZARDS 200 (3,00)

BROOKLYN NETS -250 (1,40)

ALTA/BAJA: 242.0

RL DEL VISITANTE: -5.5 PREDICCIÓN: 115-124

————–

ORLANDO MAGIC VS NEW YORK KNICKS

HORA: 20:00

ORLANDO MAGIC -120 (1,83)

NEW YORK KNICKS 100 (2,00)

ALTA/BAJA: 228.5

RL DEL VISITANTE: 2.0

PREDICCIÓN: 109-107

———————-

CLEVELAND CAVALIERS VS MILWAUKEE BUCKS

HORA: 20:30

CLEVELAND CAVALIERS 181 (2,81)

MILWAUKEE BUCKS -227 (1,44)

ALTA/BAJA: 239.5

RL DEL VISITANTE: -5.0

PREDICCIÓN: 121-129

————- ——————–

ATLANTA HAWKS VS SACRAMENTO KINGS

HORA: 20:30

ATLANTA HAWKS -114 (1,88)

SACRAMENTO KINGS -106 (1,94)

ALTA/BAJA: 250.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 118-121

——— ———————

BOSTON CELTICS VS TORONTO RAPTORS

HORA: 20:30

BOSTON CELTICS -417 (1,24)

TORONTO RAPTORS 309 (4,09)

ALTA/BAJA: 224.5

RL DEL VISITANTE: 9.0

PREDICCIÓN: 120-106

– —————————

HOUSTON ROCKETS VS PHILADELPHIA 76ERS

HORA: 21:00

HOUSTON ROCKETS -101 (1,99)

PHILADELPHIA 76ERS -120 (1,83)

ALTA/BAJA: 221.5

RL DEL VISITANTE: -2.0

PREDICCIÓN: 107-104

————————

PHOENIX SUNS VS CHARLOTTE HORNETS

HORA: 22:00

PHOENIX SUNS -1429 (1,07)

CHARLOTTE HORNETS 786 (8,86)

ALTA/BAJA: 232.0

RL DEL VISITANTE: 13.0

PREDICCIÓN: 127-115

——- – ———————-

DENVER NUGGETS VS OKLAHOMA CITY THUNDER

HORA: 22:00

DENVER NUGGETS -164 (1,61)

OKLAHOMA CITY THUNDER 135 (2,35)

ALTA/BAJA: 231.5

RL DEL VISITANTE: 3.5

PREDICCIÓN: 113-108

———— ——————–

PORTLAND TRAIL BLAZERS VS SAN ANTONIO SPURS

HORA: 23:00

PORTLAND TRAIL BLAZERS -244 (1,41)

SAN ANTONIO SPURS 200 (3,00)

ALTA/BAJA: 226.0

RL DEL VISITANTE: 5.0

PREDICCION: 115-106

—————————– ——————

LOS ANGELES CLIPPERS VS MEMPHIS GRIZZLIES

HORA: 23:30

LOS ANGELES CLIPPERS -286 (1,35)

MEMPHIS GRIZZLIES 220 (3,20)

ALTA/BAJA: 225.5

RL DEL VISITANTE: 6.5

PREDICCIÓN: 112-102

