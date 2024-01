Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy martes 02/01/2024

PHILADELPHIA 76ERS VS CHICAGO BULLS

HORA: 20:00

PHILADELPHIA 76ERS -556 (1,18)

CHICAGO BULLS 407 (5,07)

ALTA/BAJA: 225.0

RL DEL VISITANTE: 10.0

PREDICCION: 123-114

——————————-

OKLAHOMA CITY THUNDER VS BOSTON CELTICS

HORA: 21:00

OKLAHOMA CITY THUNDER 127 (2,27)

BOSTON CELTICS -152 (1,66)

ALTA/BAJA: 240.0

RL DEL VISITANTE: -3.0

PREDICCION: 112-118

– ———————–

NEW ORLEANS PELICANS VS BROOKLYN NETS

HORA: 21:00

NEW ORLEANS PELICANS -270 (1,37)

BROOKLYN NETS 215 (3,15)

ALTA/BAJA: 229.5

RL DEL VISITANTE: 6.5

PREDICCION: 113-104

——————————–

MEMPHIS GRIZZLIES VS SAN ANTONIO SPURS

HORA: 21:00

MEMPHIS GRIZZLIES -714 (1,14)

SAN ANTONIO SPURS 496 (5,96)

ALTA/BAJA: 233.5

RL DEL VISITANTE: 11.0

PREDICCION: 127-117

——————————–

SACRAMENTO KINGS VS CHARLOTTE HORNETS

HORA: 23:00

SACRAMENTO KINGS -2000 (1,05)

CHARLOTTE HORNETS 916 (10,16)

ALTA/BAJA: 232.5

RL DEL VISITANTE: 15.0

PREDICCION: 116-104

——————— ———

GOLDEN STATE WARRIORS VS ORLANDO MAGIC

HORA: 23:00

GOLDEN STATE WARRIORS -161 (1,62)

ORLANDO MAGIC 134 (2,34)

ALTA/BAJA: 232.0

RL DEL VISITANTE: 3.5

PREDICCION: 124-119

———– ——————

