Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy JUEVES 28 de diciembre de 2023

20:30 BOSTON CELTICS VS DETROIT PISTONS

BOSTON CELTICS

90% Money Line (-1667) (1,06)

49% ATS (-13.5)

60% Alta (231.5)

Record: 23-5 (local: 14-0)

ATS: 17-10 (local: 10-3)

Alta-Baja: 17-11 (local: 9-5)

DETROIT PISTONS

Money Line (877) (9,77) 10% ATS (+13.5) 51% Baja (231.5) 40% Record: 2-28 (visita: 1-14) ATS: 8-21 (visita: 5-9) Alta-Baja: 17-13 (visita: 10-5)

– —

21:00 MINNESOTA TIMBERWOLVES VS DALLAS MAVERICKS

MINNESOTA TIMBERWOLVES

81% Money Line (-435) (1,23) 55% ATS (-9.0) 51% Alta (227.0) Record: 22-7 (local: 12-1) ATS: 19-10 (local: 10-3) Alta-Baja: 15-14 (local: 4-9)

DALLAS MAVERICKS

Money Line (324) (4,24) 19% ATS (+9.0) 45% Baja (227.0) 49% Record: 18-13 (visita: 10-6) ATS: 16-14 (visita: 10-6) Alta-Baja: 19-12 (visita: 10-6)

—————————– ———————+

21:00 CHICAGO BULLS VS INDIANA PACERS

CHICAGO BULLS

37% Money Line (102) (2,02) 44% ATS (+2.0) 46% Alta (241.0) Record: 14-18 (local: 10-8) ATS: 15-16 (local: 9-8) Alta-Baja: 18-14 (local: 9-9)

INDIANA PACERS

Money Line (-123) (1,81) 63% ATS (-2.0) 56% Baja (241.0) 54% Record: 13-14 (visita: 6-7) ATS: 13-14 (visita: 6-7) Alta-Baja: 22-5 (visita: 11-2)

——————– / ————————–

21:00 NEW ORLEANS PELICANS VS UTAH JAZZ

NEW ORLEANS PELICANS

76% Money Line (-357) (1,28) 55% ATS (-8.0) 51% Alta (240.0) Record: 16-13 (local: 9-7) ATS: 17-11 (local: 10-6) Alta-Baja: 13-16 (local: 8-8)

UTAH JAZZ

Money Line (276) (3,76) 24% ATS (+8.0) 45% Baja (240.0) 49% Record: 13-18 (visita: 5-13) ATS: 16-15 (visita: 6-12) Alta-Baja: 19-11 (visita: 11-7)

———————–/———————-

22:00 DENVER NUGGETS VS MEMPHIS GRIZZLIES

DENVER NUGGETS

70% Money Line (-286) (1,35) 59% ATS (-6.5) 51% Alta (224.5) Record: 22-10 (local: 12-2) ATS: 14-17 (local: 8-6) Alta-Baja: 14-18 (local: 6-8)

MEMPHIS GRIZZLIES

Money Line (231) (3,31) 30% ATS (+6.5) 41% Baja (224.5) 49% Record: 10-19 (visita: 8-8) ATS: 13-16 (visita: 9-7) Alta-Baja: 12-17 (visita: 8-8)

———————–/———————-

23:00 GOLDEN STATE WARRIORS VS MIAMI HEAT

GOLDEN STATE WARRIORS

62% Money Line (-147) (1,68) 55% ATS ( -3.0) 49% Alta (228.0) Record: 15-15 (local: 9-6) ATS: 13-14 (local: 4-10) Alta-Baja: 16-13 (local: 8-6)

MIAMI HEAT

Money Line (123) (2,23) 38% ATS (+3.0) 45% Baja (228.0) 51% Record: 18-12 (visita: 9-6) ATS: 15-15 (visita: 10-5) Alta-Baja: 14-16 (visita: 5-10)

———————–/———————-

23:00 PORTLAND TRAIL BLAZERS VS SAN ANTONIO SPURS

PORTLAND TRAIL BLAZERS

62% Money Line (-189) (1,53) 53% ATS (-4.0) 51% Alta (232.5) Record: 8-21 (local: 4-10) ATS: 13-15 (local: 4-9) Alta-Baja: 13-16 (local: 6-8)

SAN ANTONIO SPURS

Money Line (156) (2,56) 38% ATS (+4.0) 47% Baja (232.5) 49% Record: 4-25 (visita: 2-12) ATS: 9-19 (visita: 5-9) Alta-Baja: 19-10 (visita: 7-7)

———————–/———————-

23:30 LOS ANGELES LAKERS VS CHARLOTTE HORNETS

LOS ANGELES LAKERS

80% Money Line (-909) (1,11) 48% ATS (-11.5) 40% Alta (226.5) Record: 14-15 (local: 8-4) ATS: 9-17 (local: 3-7) Alta-Baja: 19-10 (local: 5-7)

CHARLOTTE HORNETS

Money Line (612) (7,12) 20% ATS (+11.5) 52% Baja (226.5) 60% Record: 7-21 (visita: 3-10) ATS: 10-18 (visita: 5-8) Alta-Baja: 14-14 (visita: 7-6)

