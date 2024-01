Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy miércoles 03/01/2024

INDIANA PACERS VS MILWAUKEE BUCKS

HORA: 20:00

INDIANA PACERS 129 (2,29)

MILWAUKEE BUCKS -156 (1,64)

ALTA/BAJA: 256.5

RL DEL VISITANTE: -3.0

PREDICCION: 123-129

———————-

CLEVELAND CAVALIERS VS WASHINGTON WIZARDS

HORA: 20:00

CLEVELAND CAVALIERS -455 (1,22)

WASHINGTON WIZARDS 341 (4,41)

ALTA/BAJA: 239.5

RL DEL VISITANTE: 9.5

PREDICCION: 124-111

—————————–

NEW YORK KNICKS VS CHICAGO BULLS

HORA: 21:30

NEW YORK KNICKS -417 (1,24)

CHICAGO BULLS 311 (4,11)

ALTA/BAJA: 218.5

RL DEL VISITANTE: 9.0

PREDICCION: 111-98

——————————

ATLANTA HAWKS VS OKLAHOMA CITY THUNDER

HORA: 20:30

ATLANTA HAWKS 106 (2,06)

OKLAHOMA CITY THUNDER -128 (1,78)

ALTA/BAJA: 247.0

RL DEL VISITANTE: -2.5

PREDICCION: 124-121

——————————

HOUSTON ROCKETS VS BROOKLYN NETS

HORA: 21:00

HOUSTON ROCKETS -278 (1,36)

BROOKLYN NETS 218 (3,18)

ALTA/BAJA: 222.5

RL DEL VISITANTE: 6.5

PREDICCION: 122-111

——————————————

MINNESOTA TIMBERWOLVES VS NEW ORLEANS PELICANS

HORA: 21:00

MINNESOTA TIMBERWOLVES -294 (1,34)

NEW ORLEANS PELICANS 227 (3,27)

ALTA/BAJA: 223.5

RL DEL VISITANTE: 7.0

PREDICCION: 111-101

——————————————

MEMPHIS GRIZZLIES VS TORONTO RAPTORS

HORA: 21:00

MEMPHIS GRIZZLIES -122 (1,82)

TORONTO RAPTORS 100 (2,00)

ALTA/BAJA: 231.5

RL DEL VISITANTE: 2.0

PREDICCION: 124-119

——————————————

DALLAS MAVERICKS VS PORTLAND TRAIL BLAZERS

HORA: 21:30

DALLAS MAVERICKS -667 (1,15)

PORTLAND TRAIL BLAZERS 450 (5,50)

ALTA/BAJA: 234.5

RL DEL VISITANTE: 10.5

PREDICCION: 115-107

——————————————

UTAH JAZZ VS DETROIT PISTONS

HORA: 22:00

UTAH JAZZ -370 (1,27)

DETROIT PISTONS 293 (3,93)

ALTA/BAJA: 240.0

RL DEL VISITANTE: 8.5

PREDICCION: 132-119

——————————————

PHOENIX SUNS VS LOS ANGELES CLIPPERS

HORA: 22:00

PHOENIX SUNS 122 (2,22)

LOS ANGELES CLIPPERS -147 (1,68)

ALTA/BAJA: 233.5

RL DEL VISITANTE: -3.0

PREDICCION: 115-111

——————————————

LOS ANGELES LAKERS VS MIAMI HEAT

HORA: 23:00

LOS ANGELES LAKERS -256 (1,39)

MIAMI HEAT 202 (3,02)

ALTA/BAJA: 226.5

RL DEL VISITANTE: 5.5

PREDICCION: 122-112

——————————————

SACRAMENTO KINGS VS ORLANDO MAGIC

HORA: 23:00

SACRAMENTO KINGS -208 (1,48)

ORLANDO MAGIC 167 (2,67)

ALTA/BAJA: 232.5

RL DEL VISITANTE: 5.0

PREDICCION: 114-105

Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy miércoles 03/01/2024 was last modified: by