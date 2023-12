Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy SÁBADO 30 de diciembre de 2023

Pronósticos Altas y Bajas de la NBA para hoy viernes 29 de diciembre de 2023

UTAH JAZZ VS MIAMI HEAT

HORA: 18:00

UTAH JAZZ 102 (2,02)

MIAMI HEAT -122 (1,82)

ALTA/BAJA: 227.5

RL DEL VISITANTE: -2.0 PREDICCION: 106-110

—

DETROIT PISTONS VS TORONTO RAPTORS

HORA: 19:00

DETROIT PISTONS 156 (2,56)

TORONTO RAPTORS -192 (1,52)

ALTA/BAJA: 230.5

RL DEL VISITANTE: -4.5

PREDICCION: 111-117

———–

INDIANA PACERS VS NEW YORK KNICKS

HORA: 20:00

INDIANA PACERS -164 (1,61)

NEW YORK KNICKS 138 (2,38)

ALTA/BAJA: 247.0

RL DEL VISITANTE: 3.5

PREDICCION: 124-119

———————

MINNESOTA TIMBERWOLVES VS LOS ANGELES LAKERS

HORA: 21:00

MINNESOTA TIMBERWOLVES -169 (1,59)

LOS ANGELES LAKERS 141 (2,41)

ALTA/BAJA: 226.0

RL DEL VISITANTE: 3.5

PREDICCION: 120-115

—- ———–

CHICAGO BULLS VS PHILADELPHIA 76ERS

HORA: 21:00

CHICAGO BULLS -122 (1,82)

PHILADELPHIA 76ERS 100 (2,00)

ALTA/BAJA: 222.5

RL DEL VISITANTE: 2.0

PREDICCION: 106-104

—— ———–

GOLDEN STATE WARRIORS VS DALLAS MAVERICKS

HORA: 21:30

GOLDEN STATE WARRIORS -185 (1,54)

DALLAS MAVERICKS 150 (2,50)

ALTA/BAJA: 240.5

RL DEL VISITANTE: 4.0

PREDICCION: 122-116

—— ————-

