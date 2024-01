Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para hoy miércoles 03/01/24

WASHINGTON CAPITALS VS NEW JERSEY DEVILS

HORA: 20:30

WASHINGTON CAPITALS 153 (2,53)

NEW JERSEY DEVILS -164 (1,61)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 1-3

—————————————-

ANAHEIM DUCKS VS TORONTO MAPLE LEAFS

HORA: 22:00

ANAHEIM DUCKS 170 (2,70)

TORONTO MAPLE LEAFS -196 (1,51)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-6

