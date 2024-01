Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para hoy jueves 04/01/24

Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para hoy miércoles 03/01/24

20:30 WASHINGTON CAPITALS VS NEW JERSEY DEVILS WASHINGTON CAPITALS

38% Money Line (153) (2,53)

46% ATS (+1.5)

45% Alta (6.5) Record(G-GOT-POT-P): 13-5-6-11

(local: 9-8) PTOS:42

ATS: 15-20 (local: 7-10)

Alta-Baja: 10-21 (local: 4-13) NEW JERSEY DEVILS

Money Line (-164) (1,61) 62%

ATS (-1.5) 54%

Baja (6.5) 55% Record(G-GOT-POT-P): 15-4-2-14

(visita: 11-6) PTOS: 40

ATS: 9-26 (visita: 8-9)

Alta-Baja: 22-10 (visita: 11-5)

NEW JERSEY DEVILS MONEY LINE.

22:00 ANAHEIM DUCKS VS TORONTO MAPLE LEAFS

ANAHEIM DUCKS

40% Money Line (170) (2,70)

44% ATS (+1.5)

53% Alta (6.5)

Record(G-GOT-POT-P): 9-4-0-23

(local: 6-14) PTOS:26

ATS: 20-16 (local: 10-10)

Alta-Baja: 16-17 (local: 9-9)

TORONTO MAPLE LEAFS

Money Line (-196) (1,51) 60%

ATS (-1.5) 56%

Baja (6.5) 47%

Record(G-GOT-POT-P): 12-6-7-10

(visita: 9-8) PTOS: 43

ATS: 11-24 (visita: 6-11)

Alta-Baja: 19-15 (visita: 7-9)

21:30 NEW YORK KNICKS VS CHICAGO BULLSNEW YORK

KNICKSNEW YORK KNICKS

83%Money Line (-417) (1,24)57%ATS (-9.0)44%Alta (218.5)

Record: 18-14 (local: 9-4)ATS: 17-15 (local: 7-6)Alta-Baja: 16-16 (local: 6-7)

CHICAGO BULLSCHICAGO BULLS

PGPGP

Money Line (311) (4,11)17%ATS (+9.0)43%Baja (218.5)56%

Record: 15-20 (visita: 4-11)ATS: 16-18 (visita: 6-9)Alta-Baja: 18-17 (visita: 9-6)

NEW YORK KNICKS MONEY LINE.

