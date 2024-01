Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para hoy martes 02/01/24

COLUMBUS BLUE JACKETS VS BOSTON BRUINS

HORA: 20:00

COLUMBUS BLUE JACKETS 195 (2,95)

BOSTON BRUINS -225 (1,44)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 1-4

———————

NEW YORK RANGERS VS CAROLINA HURRICANES

HORA: 20:00

NEW YORK RANGERS -131 (1,76)

CAROLINA HURRICANES -104 (1,96)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-2

———————

PITTSBURGH PENGUINS VS WASHINGTON CAPITALS

HORA: 20:30

PITTSBURGH PENGUINS -176 (1,57)

WASHINGTON CAPITALS 162 (2,62)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-2

———————

MINNESOTA WILD VS CALGARY FLAMES

HORA: 21:00

MINNESOTA WILD -131 (1,76)

CALGARY FLAMES -104 (1,96)

ALTA/BAJA: 6.0

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-5

———————

NASHVILLE PREDATORS VS CHICAGO BLACKHAWKS

HORA: 21:00

NASHVILLE PREDATORS -254 (1,39)

CHICAGO BLACKHAWKS 213 (3,13)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-1

———————

DALLAS STARS VS MONTREAL CANADIENS

HORA: 21:00

DALLAS STARS -286 (1,35)

MONTREAL CANADIENS 233 (3,33)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 3-1

———————

WINNIPEG JETS VS TAMPA BAY LIGHTNING

HORA: 21:00

WINNIPEG JETS -141 (1,71)

TAMPA BAY LIGHTNING 117 (2,17)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-5

———————

ARIZONA COYOTES VS FLORIDA PANTHERS

HORA: 22:00

ARIZONA COYOTES 153 (2,53)

FLORIDA PANTHERS -161 (1,62)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 2-6

———————

COLORADO AVALANCHE VS NEW YORK ISLANDERS

HORA: 22:00

COLORADO AVALANCHE -172 (1,58)

NEW YORK ISLANDERS 158 (2,58)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-5

———————

EDMONTON OILERS VS PHILADELPHIA FLYERS

HORA: 22:00

EDMONTON OILERS -174 (1,57)

PHILADELPHIA FLYERS 156 (2,56)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 4-1

———————

VANCOUVER CANUCKS VS OTTAWA SENATORS

HORA: 23:00

VANCOUVER CANUCKS -160 (1,62)

OTTAWA SENATORS 123 (2,23)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-2

———————

SAN JOSE SHARKS VS DETROIT RED WINGS

HORA: 23:30

SAN JOSE SHARKS 167 (2,67)

DETROIT RED WINGS -185 (1,54)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: -1.5

PREDICCION: 1-3

———————

LOS ANGELES KINGS VS TORONTO MAPLE LEAFS

HORA: 23:30

LOS ANGELES KINGS -146 (1,68)

TORONTO MAPLE LEAFS 118 (2,18)

ALTA/BAJA: 6.5

RL DEL VISITANTE: 1.5

PREDICCION: 6-2

———————

