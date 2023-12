Pronósticos Altas y Bajas de la NHL para hoy JUEVES 28 de diciembre de 2023

20:00 CAROLINA HURRICANES VS MONTREAL CANADIENS

CAROLINA HURRICANES

67% Money Line (-262) (1,38)

56% ATS (-1.5)

51% Alta (6.5)

ATS: 12-23 (local: 6-9)

Alta-Baja: 18-17 (local: 8-7)

MONTREAL CANADIENS

Money Line (220) (3,20) 33%

ATS (+1.5) 44%

Baja (6.5) 49%

ATS: 21-12 (visita: 11-4)

Alta-Baja: 16-17 (visita: 6-9)

———————–/———————-

23:00 VEGAS GOLDEN KNIGHTS VS LOS ANGELES KINGS

VEGAS GOLDEN KNIGHTS 61% Money Line (-135) (1,74) 55% ATS (-1.5) 47% Alta (6.0) ATS: 16-20 (local: 7-10) Alta-Baja: 18-17 (local: 7-10) LOS ANGELES KINGS Money Line (115) (2,15) 39% ATS (+1.5) 45% Baja (6.0) 53% ATS: 17-14 (visita: 9-6) Alta-Baja: 11-18 (visita: 4-11) VEGAS GOLDEN KNIGHTS MONEY LINE.

///////////// ———————— /////////////////////

23:00 VANCOUVER CANUCKS VS PHILADELPHIA FLYERS

VANCOUVER CANUCKS 59% Money Line (-168) (1,60)

55% ATS (-1.5)

49% Alta (6.0) ATS: 25-10 (local: 13-4)

Alta-Baja: 21-12 (local: 9-8) PHILADELPHIA FLYERS

Money Line (154) (2,54) 41%

ATS (+1.5) 45%

Baja (6.0) 51% ATS: 23-10 (visita: 15-2)

Alta-Baja: 13-18 (visita: 6-10)

VANCOUVER CANUCKS MONEY LINE.

——————- ——————— –

23:30 SAN JOSE SHARKS VS EDMONTON OILERS

SAN JOSE SHARKS 26% Money Line (249) (3,49) 44% ATS (+1.5) 49% Alta (7.0) ATS: 14-21 (local: 8-8) Alta-Baja: 14-19 (local: 6-9)

EDMONTON OILERS Money Line (-320) (1,31) 74% ATS (-1.5) 56% Baja (7.0) 51% ATS: 12-19 (visita: 6-9) Alta-Baja: 18-12 (visita: 9-6)

——————— ————————–

