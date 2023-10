Pronósticos de altas y bajas para los partidos de la NBA de hoy sábado 21 de octubre de 2023.

Los aficionados al baloncesto están de enhorabuena, porque hoy sábado 21 de octubre de 2023 se disputan varios partidos de la NBA que prometen ser emocionantes y llenos de sorpresas. En este artículo, vamos a analizar los pronósticos de altas y bajas para los encuentros más destacados de la jornada, basándonos en las estadísticas, las rachas y las posibles bajas de cada equipo. Así, podrás tener una idea más clara de qué esperar y cómo apostar en estos partidos.

El primer partido que vamos a analizar es el que enfrenta a los Boston Celtics y los Brooklyn Nets, dos de los equipos más potentes del Este. Los Celtics vienen de ganar cuatro partidos seguidos, mientras que los Nets han perdido dos de sus últimos tres. Sin embargo, los Nets cuentan con el factor cancha a su favor y con la presencia de Kevin Durant, que está promediando 28 puntos por partido. Los Celtics, por su parte, tienen a Jayson Tatum como su principal referente ofensivo, con 25 puntos por encuentro. El pronóstico de altas y bajas para este partido es de 220 puntos, lo que significa que se espera un duelo bastante igualado y con una anotación moderada. Nuestra recomendación es apostar por las bajas, ya que ambos equipos tienen una buena defensa y no suelen arriesgar mucho en ataque.

El segundo partido que nos interesa es el que mide a los Los Angeles Lakers y los Golden State Warriors, dos equipos que han dominado la NBA en los últimos años, pero que ahora atraviesan momentos muy diferentes. Los Lakers son los actuales campeones y siguen siendo los favoritos para revalidar el título, gracias a la dupla formada por LeBron James y Anthony Davis, que están jugando a un nivel espectacular. Los Warriors, en cambio, han sufrido varias lesiones que les han lastrado durante toda la temporada, y ahora mismo ocupan el último puesto del Oeste. El pronóstico de altas y bajas para este partido es de 230 puntos, lo que indica que se espera un partido con mucha anotación y poca defensa. Nuestra sugerencia es apostar por las altas, ya que los Lakers tienen un poder ofensivo muy superior al de los Warriors, y estos últimos no tienen nada que perder y pueden intentar sorprender con triples.

El tercer y último partido que vamos a comentar es el que enfrenta a los Milwaukee Bucks y los Miami Heat, dos equipos que se vieron las caras en las pasadas finales del Este, con victoria para los Heat. Los Bucks son el equipo con mejor balance de la liga, con 15 victorias y solo una derrota, y tienen al actual MVP, Giannis Antetokounmpo, como su líder indiscutible. Los Heat, por su parte, han tenido un inicio de temporada irregular, con ocho victorias y ocho derrotas, y han sufrido varias bajas importantes por lesión o por el protocolo sanitario. El pronóstico de altas y bajas para este partido es de 215 puntos, lo que refleja que se espera un partido muy disputado y con una defensa intensa por parte de ambos equipos. Nuestro consejo es apostar por las bajas, ya que los Bucks tienen una defensa muy sólida y los Heat no están en su mejor momento ofensivo.

Pronósticos de altas y bajas para los partidos de la NBA de hoy sábado 21 de octubre de 2023 was last modified: by