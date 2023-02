Pronósticos deportivos Altas y Bajas de la NHL para Hoy JUEVES 09 de Febrero de 2023

En los juegos a realizarse en la liga de la NHL en la noche, para el día de hoy tenemos estos pronósticos deportivos.

HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:00 (-4 GMT) TAMPA BAY LIGHTNING COLORADO AVALANCHE MONEY LINE -138(1,72) 116(2,16) RUNLINE 1,5 PREDICCION PUNTOS 1 2 ALTA/BAJA 6,00 HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:00 (-4 GMT) PHILADELPHIA FLYERS EDMONTON OILERS MONEY LINE 161(2,61) -182(1,5) RUNLINE 1,5 PREDICCION PUNTOS 2 6 ALTA/BAJA 6.5 HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:00 (-4 GMT) FLORIDA PANTHERS SAN JOSE SHARKS MONEY LINE -225(1,44) 185(2,85) RUNLINE 1,5 PREDICCION PUNTOS 3 1 ALTA/BAJA 7,00 HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:00 (-4 GMT) NEW JERSEY DEVILS SEATTLE KRAKEN MONEY LINE -168(1,60) 155(2,55) RUNLINE 1,5 PREDICCION PUNTOS 4 5 ALTA/BAJA 6,50 HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:30 (-4 GMT) DETROIT RED WINGS CALGARY FLAMES MONEY LINE 124(2,24) -160(1,62) RUNLINE -1,50 PREDICCION PUNTOS 1 4 ALTA/BAJA 6,00 HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:30 (-4 GMT) NEW YORK ISLANDERS VANCOUVER CANUCKS MONEY LINE -216(1,46) 186(2,86) RUNLINE 1,50 PREDICCION PUNTOS 3 0 ALTA/BAJA 6,00 HORA/JUEGO EQUIPO 1 EQUIPO 2 HORA: 20:30 (-4 GMT) MINNESOTA WILD VEGAS GOLDEN KNIGHTS MONEY LINE -135(1,74) -102(1,98) RUNLINE 1,50 PREDICCION PUNTOS 6 2 ALTA/BAJA 6,00