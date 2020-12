“Propuesta Indecente” el éxito repotenciado de Francisco Javier

La música vallenata tuvo un año distinto en cuanto al gusto y aprobación de los amantes del género con aquellas canciones exitosas que fueron repotenciadas en las distintas estaciones de radio del país. Canciones que marcaron una historia dentro de generaciones cautivas durante años en la forma de lograr esa conectividad con letras clásicas y exitosas de la música vallenata.

El Colombiano Francisco Javier fue uno de los que logró aprovechar la segunda vida que le proporcionó su canción “Propuesta indecente”, éxito en el género vallenato en el año 2002, y que magnificó en su momento la importancia del vallenato romántico en esferas internacionales, haciendo que sus canciones lleguen a distintos países de Centroamérica, donde esta canción logró primero lugares de preferencia en la radio.

Para el artista de canciones como “Tiempos vividos” y “No puedo vivir sin ti” cuenta que una de las razones fundamentales ante este reciente fenómeno, es la forma como el seguidor perdura en el tiempo con aquellas canciones que marcaron su niñez, juventud y esto hace que nuevamente muchos logren sentir esa conexión especial con canciones como “Propuesta Indecente”, éxito que abriría las puertas para este artista en la escena internacional.

Francisco Javier se prepara para presentar un DVD vivo con los mejores éxitos, con una adaptación especial del éxito “Hasta que regreses”, que también logró sonar en distintos países. Una apuesta que llega con esa misma calidad vocal e interpretativa que lo identifica y que seguramente estará en el corazón de los que disfrutan el género vallenato.

NDP

