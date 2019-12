Puente Sobre el Lago de Maracaibo tiene nuevos peajes y sistema de facturación. Este miércoles 4 de diciembre entro la puesta en funcionamiento de nuevas pantallas de información vial en las refaccionadas taquillas del Puente sobre el Lago de Maracaibo.

En nota de prensa, Prieto explicó que como parte de los trabajos de rehabilitación del coloso zuliano se concretó la conectividad del internet para la operatividad del sistema de recaudación, que abarca como formas de pago efectivo, tarjeta de débito, puntos de venta y hasta criptomoneda.

Resaltó que el plan de modernización del Puente sobre el Lago incluyen luminarias LED, asfaltado, señalización, demarcación , recuperación de barandas y áreas verdes, entre otras obras.

