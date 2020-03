¿Quiénes son más propensos a contraer el COVID-19 según la OMS?

El nuevo coronavirus es recientemente emergente en humanos.Por lo tanto, la población general es susceptible porque carecende inmunidad contra ella. 2019-nCoV- SARS2 o covid-19 puede infectar a laspersonas con inmunidad normal o comprometida.

La cantidad de exposición al virus también determina si se infecta o no. Si estáexpuesto a una gran cantidad de virus, puede enfermarse incluso si su función inmunológica es normal.

Para las personas con una función inmune deficiente, como los ancianos, las mujeres embarazadas o las personas con disfunción hepática o renal, la enfermedad progresa relativamente rápido y los síntomas son más graves. El factor dominante que determina si uno se infecta o no es la posibilidad de exposición. Por lo tanto, no se puede concluir simplemente que una mejor inmunidad reducirá el riesgo de infección. Los niños tienen menos posibilidades de exposición y,por lo tanto, una menor probabilidad de infección. Sin embargo,con la misma exposición, las personas mayores, las personas con enfermedades crónicas o inmunidad comprometida tienen más probabilidades de infectarse.

Fuente OMS.

