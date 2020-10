Rafa Rico habla de lo natural en su nuevo sencillo “Superlativo”

Este single forma parte de su tercer álbum e inicia un cambio en sus sonidos

Luego de 2 años de pausa musical y tras posicionarse en el top 4 del Record Report venezolano en 2011 con su debut “Sunny Tuesday”, Rafa Rico, el artista caraqueño regresa para presentar nuevas texturas y melodías con “Superlativo”, tema que introduce a su tercer disco de estudio.

Bajo tonos seductores y con la voz característica y diferenciadora de Rico, “Superlativo” se convierte en el sencillo experimental que muestra nuevas facetas del artista.

El tema habla acerca de la sexualidad como cualidad humana, desde el cuestionamiento de lo que la sociedad considera moral por encima de lo natural. Además, el single representa un reto y un mayor crecimiento del artista al participar en el proceso de producción del mismo.

Este nuevo proyecto musical fue compuesto y producido por Rafa Rico, agregando en la producción al reconocido músico venezolano Chapis Lasca y con la mezcla a cargo de Ricardo Martínez en Remoto Estudio, Caracas, Venezuela. El sencillo vendrá acompañado de un videoclip que se revelará en los próximos días, dicho videoclip cuenta con la dirección de Edwin Corona, conocido por dirigir el afamado documental, “Nos Llaman Guerreras”.

Rico asegura que esta faceta es más cercana y terrenal, “sin duda es un nuevo sonido y estilo para mí, el cual me tiene muy entusiasmado e inspirado. Estoy jugando con nuevas texturas, nuevos sonidos, todo es parte de un descubrimiento propio como artista y como persona”.

“Superlativo” está disponible en todas las plataformas digitales, ¡y ya puedes escucharlo!

Acerca de Rafael Rico

En 2011, publica su sencillo debut “Sunny Tuesday”. Canción que logra el puesto número 4 por varias semanas en el Record Report de Venezuela, convirtiéndose en uno de los primeros artistas del país en alcanzar dicha posición cantando en inglés.

Primer EP de cinco temas, llamado “Dhamma”, publicado en 2012.

En 2014, publica un documental llamado “Sonofolk Presenta: Rafael Rico”, en donde se aprecia al cantautor tocando en vivo en el emblemático estudio venezolano “Sonofolk”, junto a varios colegas músicos. En este documental, Rafael conversa acerca de su carrera y da un abrebocas de lo que serían sus próximos materiales.

Ese mismo año graba un disco de larga duración bajo el mando de Boston Rex (Tomates Fritos) y Max Martínez, en Altos Estudios. Luego de finalizar la producción, se muda a Canadá, país en donde logra culminar sus estudios en producción musical e ingeniería de sonido en la escuela de Nimbus, bajo la tutela de Bob Ezrin (Pink Floyd) y Garth Richardson (Red Hot Chili Peppers). Gracias a su interés por trabajar con otros artistas y pulir su aprendizaje en la producción musical, logra trabajar con artistas como Stephanie Ratcliff (Canadá) y Hanggai (China), en los emblemáticos estudios de Little Mountain, The Farm Studios y Fader Master Studios.

En 2018, de regreso a Caracas, publica “The Hunt” y con pocas semanas de diferencia, el soundtrack de “Unbounded: A Journey Into Patagonia”.

Ha trabajado en las producciones de los artistas Andrés Mata, Lee Levy, Eliú Ramos, Amy Venezia (EEUU), Cat Aimi (UK) y Feralman (Australia).

