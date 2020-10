Raki estrena Im Back..

Raki es una cantante venezolana, que viene con todo para lo que resta de año, aunque el mundo enfrenta una pandemia la criolla tomo la decisión de incursionar en la industria musical estrenando su última producción “Im Back” el lanzamiento fue realizado en los Estados Unidos de Norteamérica, se espera que para los próximos meses puedas estar sonando en el país de las arepas.

El Covid-19 ha detenido conciertos, eventos entre otras celebraciones, que viene afectando diferentes industrias. Raki desde su casa se mantiene trabajando en su nuevo álbum para darlo a conocer a través de sus redes sociales donde más de uno quedara con la boca abierta donde fuentes cercanas aseguran que podría venir con algunas colaboraciones internacionales.

En una entrevista dijo “Me siento muy contenta en esta nueva faceta, aunque este año no ha sido fácil por la situación que ya sabemos, quise estrenar mi nuevo tema y llevarle una sonrisa con mi música a mi Venezuela hermosa que tanto lo necesita, espero contar con el apoyo de ustedes” agregó.

El audiovisual fue estrenado el pasado 27 de septiembre en la red social de YouTube, donde ya supero los veinte cuatro mil me gusta y un sinfín de comentarios.

