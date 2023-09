Ralphy Ray estrena el tema “Amor Amor” de la autoría de Fernando Echavarría

El cantante y compositor Ralphy Ray, quien ha sido reconocido por su estilo único de fusión tropical caribeña con un toque urbano, presenta su nuevo sencillo “Amor Amor”, una canción escrita por el legendario Fernando Echavarría, creador de La Familia André.

“Amor Amor” es una canción que habla del sentimiento más universal y profundo que existe, el amor. Con una letra romántica y una melodía pegajosa, Ralphy Ray invita a bailar y a celebrar la vida junto a la persona amada. El tema forma parte de la producción “Nuevos Aires”, que incluye cinco canciones entre inéditas del compositor Marlont Rhenals y dos covers de éxitos de los años 80.

Ralphy Ray, nacido en Nueva York de padres colombianos, se crio en la ciudad de Barranquilla y se estableció finalmente en Miami, donde desarrolla una interesante y prolífica carrera musical. Se ha destacado como vocalista de agrupaciones como los Babies De La Salsa, Los Hijos De La Arenosa y Grupo K-Oba, entre otros. Realizó varias giras junto a la Sonora Carruseles de Colombia. Asimismo, su trayectoria como corista es copiosa, acompañando a figuras como Celia Cruz, Richie Ray y Bobby Cruz, Eddy Santiago, Rey Ruiz, Luis Enrique y José Alberto El Canario, entre otros.

Ralphy Ray viene trabajando con el respaldo de un equipo de músicos y arreglistas importantes en la industria, resaltando el aporte del arreglista el maestro Diego Torne, como además el apoyo en la producción ejecutiva de John Caicedo quien además es su manager.

“Amor Amor” es un homenaje a Fernando Echavarría, quien falleció en el 2015 en Santo Domingo, justo antes de subir a escena para protagonizar un concierto. Echavarría fue el fundador y líder de La Familia André, una agrupación que gozó de gran popularidad en Colombia y otros países desde mediados de la década de los 80. Echavarría es considerado el padre del “fuson”, que él definía como una mezcla de ritmos, melodías y temáticas afro-antillanas, como la samba, cumbia, plena, con géneros como el jazz, rock, apoyados en la base rítmica del son y el merengue.

“Amor Amor” se encuentra disponible en todas las plataformas digitales como tambien su video musical. No te pierdas esta oportunidad de disfrutar de la música de Ralphy Ray y de recordar al gran Fernando Echavarría: