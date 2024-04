Rayito Veloz estrena el EP ‘Agua’, el primer capítulo del manual de las emociones que produce el amor

Rayito Veloz explora la primera etapa del enamoramiento en su EP debut. Si estás saliendo con alguien o estás enamorado (a), estas canciones son perfectas para dedicar a esa persona especial.

Rayito Veloz es una cantante y compositora bogotana que desde niña se enamoró de la música mientras escuchaba RBD. Desde los 15 años decidió que quería hacer de la música su propósito y estilo de vida, así que empezó a componer canciones bajo la influencia del pop, las baladas y el rock; luego siguió formándose profesionalmente hasta graduarse de la universidad y darle vida de manera oficial a su carrera musical.

Rayito es una artista que se muestra de manera honesta a su público, por eso en cada canción se ve reflejada la desnudez con la que compone, interpreta y cuenta cada historia; para así, conectar de una manera especial con sus seguidores.

«Siempre he tenido dos pasiones, hacer música y querer impactar la vida de las personas. Tener la influencia suficiente para poder hacer cambios significativos que, de alguna manera, puedan transformar el mundo, y quiero hacerlo por medio de la música», cuenta Estefanía Mahecha bajo el alter ego de Rayito Veloz, apodo que le puso su abuela.

La música de Rayito Veloz está influenciada por el pop urbano, el funk, el rock y las baladas, traducido en artistas tan versátiles como Camilo, Sebastián Yatra, Greeicy, Lasso y Lagos.

«Quiero conectar con las personas y con su alma, quiero que las personas se puedan sentir identificadas en cualquier momento de su vida con mis canciones. Anhelo que mi música sea el salvavidas que la gente necesita para acompañar los momentos de su vida, por ende, mi música no envía un mensaje en específico, porque cada persona puede sentir en su corazón el mensaje que necesite», enfatiza.

‘Agua’ es el EP debut de Rayito Veloz, un trabajo en donde la artista habla de la forma en la que se comportan las emociones en la primera etapa de enamoramiento en donde las personas pueden experimentar confusión, nervios, inseguridad, pero también euforia, emoción y felicidad.

Es un Ep de tres canciones con sonidos que evocan frescura y calidez, desde sonoridades muy íntimas como algunos que te provocan ganas de bailar.

Según Rayito Veloz, «el agua es un elemento versátil que puede tomar muchas formas, al igual que las emociones. Por eso, no importa en qué punto de la vida estés, el amor, como el agua, siempre estará presente en las personas o en nuestras pasiones. No podemos escapar del amor y de lo que eso conlleva, lo bueno y lo malo, así que lo mejor es disfrutarlo».

‘Agua’ de Rayito Veloz habla de miedo e incertidumbre en ‘Espuma de mar’, explora las emociones y la magia en ‘De otro planeta’ y le canta a la esperanza y las ilusiones en ‘La forma del agua’.

‘Espuma de mar’ es la primera canción del EP y habla sobre ese instante en el que conoces a una persona, pero tal vez no estás en tu mejor momento y no sabes si quieres intentarlo; tratas de evitarlo, pero el amor siempre te alcanza y termina encontrándote, así que terminas confesándole a ese alguien que no la puedes sacar de tu cabeza ni un segundo. Tiene un tinte a balada, pero la percusión nos acerca un poco más al pop urbano. Tiene sonidos muy cálidos y la guitarra lo convierte en un tema muy íntimo.

‘De otro planeta’ está inspirada en el amor en la fase de luna de miel en el que vemos a esa persona como lo más especial y bonito que nos pudo pasar. Es una historia que habla sobre todos los sentimientos que flotan en el aire y las mariposas que nos hace sentir esa persona que tenemos frente a frente. Como estas emociones son alegres, la artista utiliza sonidos que evocan baile al estilo funk, pero siempre manteniendo la esencia pop.

El video muestra el instante previo a una cita en donde una persona le mostrará a su ‘traga’ la canción que le acaba de escribir y en donde le confiesa lo que siente por ella. A pesar de que los nervios la invaden, es momento de elegir el mejor outfit y el mejor espacio para que todo salga perfecto.

‘La forma del agua’ es una canción escrita en Estados Unidos, un país donde conviven residentes, inmigrantes y turistas, algunos de ellos en la búsqueda de nuevas oportunidades y experiencias, entre ellas, enamorarse. Habla de las relaciones a distancia y los amores de verano que deben ponerse en pausa hasta cuando el destino los vuelva a unir. Tiene un sonido fresco que cuando se escucha se puede sentir la brisa del mar de una fiesta en la playa.

La portada del EP fue realizada por Daniela Barreto, una ilustradora bumanguesa con la que Rayito Veloz encontró una sinergia especial para plasmar sus ideas. ‘Agua’ busca recoger la personalidad que tiene cada una de las canciones y mostrar las diferentes formas del agua.

Durante el primer semestre del 2024 Rayito Veloz estará en una gira de colegios y universidades en Bogotá junto con el tour estudiantil de la emisora La Mega en donde estará promocionando su nueva producción y sus próximas canciones.

«‘Agua’ es mi EP debut y espero que con él la gente pueda conocer un poco de la esencia de Rayito Veloz, quiero abrir el camino para que mi público tenga ganas de conocer más de esta historia relacionada con los elementos y las emociones, porque este es apenas el primer capítulo. Siento que mi música es honesta, no busca acoplarse 100% a los sonidos comerciales, manteniendo siempre la esencia de lo impredecible, de lo orgánico y de la música que sale del corazón. Quiero hacer música con la que genuinamente las personas se puedan conectar y puedan amar, llorar, bailar, reír y que llegue al corazón, sin importar la edad que se tenga», concluye la artista.

Rayito Veloz estrena el EP ‘Agua’, el primer capítulo del manual de las emociones que produce el amor was last modified: by