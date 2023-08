Recorrido turístico por la ciudad de Santander de la provincia de Cantabria con opciones de alojamiento

¿Estás buscando un destino para tus próximas vacaciones? ¿Qué te parece visitar la ciudad de Santander, la capital de la provincia de Cantabria, en el norte de España? Santander es una ciudad con mucho encanto, historia y cultura, que ofrece a sus visitantes una gran variedad de actividades y lugares para descubrir. En este post, te proponemos un recorrido turístico por la ciudad, con algunas opciones de alojamiento para que elijas la que más se adapte a tus preferencias y presupuesto.

Santander se encuentra en una bahía natural, rodeada de montañas y playas. Su clima es templado y húmedo, con temperaturas medias de 14°C en invierno y 22°C en verano. La ciudad tiene un rico patrimonio arquitectónico, que refleja su pasado como puerto comercial y residencia de la realeza. Algunos de los edificios más emblemáticos son el Palacio de la Magdalena, el Ayuntamiento, la Catedral y el Banco de España.

Para empezar tu recorrido por la ciudad, te recomendamos que te acerques al Centro Botín, un moderno centro de arte y cultura situado en los Jardines de Pereda, junto al mar. El Centro Botín alberga exposiciones temporales de artistas nacionales e internacionales, así como talleres, conferencias y actividades educativas. Desde su terraza, podrás disfrutar de unas espectaculares vistas de la bahía y el Paseo Marítimo.

Después de visitar el Centro Botín, puedes pasear por el Paseo Marítimo, un agradable camino que bordea la costa y te lleva hasta el Palacio de la Magdalena. El Palacio de la Magdalena fue construido a principios del siglo XX como regalo de la ciudad a los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia, que solían veranear en Santander. El palacio es una mezcla de estilos inglés y francés, y está rodeado de un amplio parque con animales exóticos. El palacio se puede visitar con guía o por libre, y también alberga un museo marítimo y un centro de congresos.

Si te apetece tomar el sol o darte un baño en el mar, puedes dirigirte a alguna de las numerosas playas que tiene Santander. La más famosa es la playa del Sardinero, una extensa playa de arena fina y dorada, dividida en dos por los Jardines de Piquío. El Sardinero es una zona elegante y animada, con hoteles, restaurantes, casinos y cafeterías. Otras playas cercanas son la playa de la Magdalena, la playa de los Peligros y la playa de Mataleñas.

Para terminar tu recorrido por la ciudad, puedes visitar el casco antiguo de Santander, donde se encuentra la Catedral. La Catedral es un conjunto formado por dos iglesias superpuestas: la inferior es románica y data del siglo XII, mientras que la superior es gótica y data del siglo XIV. La Catedral alberga el sepulcro del marino Vital Alsar, que realizó varias expediciones por el Pacífico en balsas de totora. También puedes subir a la torre del claustro, desde donde tendrás una panorámica de la ciudad.

Santander tiene una amplia oferta de alojamiento para todos los gustos y bolsillos. Si buscas un hotel céntrico y confortable, puedes optar por el Hotel Bahía, situado frente al Ayuntamiento y a pocos metros del Centro Botín. El hotel tiene 188 habitaciones con vistas al mar o a la ciudad, wifi gratis, restaurante y parking. Si prefieres un hotel más económico y sencillo, puedes elegir el Hotel San Glorio, ubicado cerca de la estación de tren y autobús. El hotel tiene 32 habitaciones con baño privado, wifi gratis y desayuno incluido. Si te gustan los alojamientos rurales y ecológicos, puedes alojarte en el Ecohotel Nueva Vida, situado en una finca a 15 km de Santander. El ecohotel tiene 8 habitaciones con baño privado, wifi gratis y desayuno ecológico. Además, cuenta con un huerto orgánico, una piscina natural y un spa.

Esperamos que te haya gustado este recorrido turístico por la ciudad de Santander y que te animes a visitarla pronto. Santander es una ciudad que te sorprenderá por su belleza, su cultura y su gastronomía. ¡No te la pierdas!

Recorrido turístico por la ciudad de Santander de la provincia de Cantabria con opciones de alojamiento was last modified: by