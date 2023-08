Recorrido turístico por la ciudad de Valencia, España

¿Te gustaría conocer una de las ciudades más bonitas y vibrantes de España? Si es así, te invitamos a hacer un recorrido turístico por la ciudad de Valencia, donde podrás descubrir su rica historia, su impresionante arquitectura y su deliciosa gastronomía. En este post te contamos cómo hacer una ruta a pie por el centro histórico de Valencia, que te permitirá ver algunos de los lugares más emblemáticos y encantadores de la ciudad.

La ruta empieza en las Torres de Serranos, una de las dos puertas que quedan en pie de la antigua muralla medieval que rodeaba la ciudad. Desde aquí podrás disfrutar de unas magníficas vistas del río Turia, convertido hoy en un gran parque urbano. Las torres se pueden visitar por dentro y subir a lo alto para tener una panorámica de la ciudad.

Siguiendo por el cauce del río, llegarás a la Plaza de la Virgen, el corazón de Valencia y uno de los lugares más imprescindibles que ver en Valencia. Aquí se encuentran tres edificios importantes: la Catedral de Santa María, el Palacio de la Generalidad y la Basílica de la Virgen de los Desamparados. La catedral es una mezcla de estilos gótico, románico y barroco, y alberga el Santo Cáliz, considerado por muchos como el auténtico Santo Grial. El palacio es la sede del gobierno autonómico y tiene una bonita fachada renacentista. La basílica es el templo dedicado a la patrona de Valencia, una imagen de la Virgen con un niño en brazos que recibe el cariño y la devoción de los valencianos. En el centro de la plaza hay una fuente que representa al río Turia y sus ocho afluentes.

Desde la plaza, puedes tomar la calle Caballeros, una de las más animadas del centro histórico, llena de bares, restaurantes y tiendas. Esta calle te llevará al Barrio del Carmen, una zona con mucho encanto y ambiente, donde podrás ver edificios históricos como el Portal de la Valldigna, una puerta que separaba la ciudad cristiana de la morisca, o la Casa de los Gatos, una curiosa fachada con dos gatos esculpidos. También podrás admirar el arte urbano que decora muchas paredes del barrio, como el famoso mural del Beso.

La ruta termina en las Torres de Quart, otra puerta medieval que conserva las marcas de los cañonazos que recibió durante la Guerra de la Independencia. Estas torres también se pueden visitar y ofrecen otra perspectiva diferente de la ciudad.

Como ves, Valencia tiene mucho que ofrecer al visitante que quiera conocer su historia y su cultura. Te animamos a hacer este recorrido turístico por la ciudad y a disfrutar de sus rincones más especiales. ¡No te arrepentirás!

Recorrido turístico por la ciudad de Valencia, España was last modified: by