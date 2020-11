“REINA ZULIANA” La Organización Señora Real Venezuela tiene nueva soberana

El pasado 31 de Octubre la modelo Venezolana Lisbeth Calleja oriunda del Estado Zulia fue coronada como la “Señora Venezuela Virtual 2020” en su primera edición de la Organización Señora Real Venezuela, bajo la dirección de Alessandro Pineda Creador de certámenes Nacionales con proyección Internacional.

Conocimos un poco de la vida de la actual reina en una breve entrevista via whatsapp, en la cual contó, ser una modelo de amplia trayectoria en la Costa Oriental del Lago, ha desarrollado su carrera como Animadora de televisión en distintos canales regionales como: Tv Col, Ciudad Tv y CMC Televisión. También se desempeñó como locutora de radio en la emisora Xtrema 98.9 FM, fue directora de “Pásala Bien Productions” Escuela de Talentos con la cual firmó varias niñas que participaron en concursos Regionales y Nacionales, le dio clase a la Hermosa Migbelis Castellano Miss Venezuela 2013 y actual Nuestra Belleza Latina cuando tenía 5 años. También fue Imagen de dos reconocidos Centros Comerciales de la localidad.

Actualmente Lisbeth se encuentra en la Ciudad de Bogotá, es instructora de pasarela y acondicionamiento Físico en una academia de formación Artística, quien le brindo el apoyo incondicional en todo el proceso del concurso dónde participan mujeres adultas-contemporáneas sin importar su nacionalidad o su ubicación geográfica ya que es un certamen virtual, realizo una extraordinaria participación cumpliendo con cada retos establecido Gracias al gran equipo de trabajo que la acompañó.

La actual Señora Venezuela para finalizar la entrevista compartió una célebre frase del filósofo Platón “El comportamiento humano define 3 fuentes principales, El deseo, la emoción y el conocimiento”. Para lograr tus sueños solo tienes que desearlo con fe, hacerlo con pasión y prepararse para lograr que se cumpla. El próximo año estaré representando a Venezuela en un concurso Internacional.”

