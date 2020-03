El Ministerio de Salud de Chile ha confirmado este 3 de marzo el primer caso de infección por el nuevo coronavirus en ese país y ha asegurado que realiza el seguimiento pertinente a quienes tuvieron contacto con esa persona.

El paciente es un hombre de 33 años que regresó de un viaje largo por Indonesia y otros países y presentó los primeros síntomas la semana pasada, cuando fue a urgencias y, tras analizar su estado, se sometió a los protocolos correspondientes para los casos sospechosos.

Los exámenes pertinentes arrojaron resultados positivos y ese varón está internado en el Hospital Regional de Talca.

El paciente presenta buena salud y será dado de alta cuando supere diversos controles médicos, pero permanecerá bajo vigilancia epidemiológica en su vivienda.

Reporta primer caso de coronavirus COVID-19 en Chile was last modified: by

En : Noticias Internacionales