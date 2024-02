Reunidos Por La Salsa lanzan su nuevo sencillo «La Salsa No Se Murió»

Reunidos Por La Salsa, una corporación de artistas destacados en la industria de la música, se enorgullece en anunciar el lanzamiento de su nuevo tema “La Salsa No Se Murió”.

Este grupo de talentosos artistas, cada uno con una carrera exitosa en su propio derecho, se ha unido para crear este trabajo espectacular. El tema está dirigido directamente al reconocido productor, músico y arreglista, Sergio George.

“Con mucho respeto hemos diferido en sus escritos de su más reciente libro y por ende, hacemos lo que nos corresponde como corporación salsera. Para esto nació Reunidos Por La Salsa; para defender y apoyar la Salsa.” Dice el compositor Nelson Bermúdez.

Los cantantes que participan en este proyecto son Waldo Iván Colón, Edwin “El Calvito” Reyes, Kriptony Texeira, José Novoa, Tito Guadalupe, Gerson Zayas, Eliú De Jesús y José Colón. Cada uno de ellos aporta su propio estilo y sabor a este emocionante nuevo tema.

“La Salsa No Se Murió” es un testimonio del amor y la pasión que estos artistas tienen por la música salsa. A través de su música, Reunidos Por La Salsa continúa defendiendo y apoyando el género de la salsa, demostrando que la salsa está viva y sigue siendo relevante en la industria de la música actual:

Una producción de :

Reunidos Por La Salsa para RPLS Records Corp.

