Rial Guawankó, nos presenta “Otro día más”. Un álbum con increíbles temas y colaboraciones que viene acompañado de una mezcla sonora que sorprende. El Hip-Hop fusionado con géneros afro caribeńos como la salsa, el latin jazz, soul, R&B, funk entre otros, son los protagonistas de un disco que se encuentra disponible desde ¡YA! en todas las plataformas digitales. Disfruta de “La Clave”, un track perfecto para acompañar este lanzamiento [link].

Rial Guawankó, nacido en Caracas, Venezuela y criado en Los Teques, es un rapero, compositor, beatmaker y productor perteneciente al sello independiente YoYoDOJO. Siendo parte de El Dojo, también ha grabado con artistas y productores de América y Europa como: Jonas Sanche, Akapellah, Dj Swet, Mde Click, Rapper School, Portavoz, Rxndy Acozta, entre otros. Guaguankó ha dado giras por Venezuela, Estados Unidos, México, Colombia, Chile, Argentina, Perú y Ecuador.

Para el 2013 lanza su primer álbum “Latin Jazz Rap”, el cual tuvo una excelente receptividad. Justo ahí, comienzan sus primeras giras por Latino América. A este disco le siguió “The Real Drama Ep” junto a Drama Theme, conceptualizado bajo un sonido más amplio y con temáticas más elaboradas. Entre 2017 y 2019 muda sus estudios a Ciudad de México y luego a Bogotá, donde se encuentra actualmente.

“Otro día más”, es un disco que nos trae 15 Tracks, en su mayoría producidos por Kenys Santiago, exceptuando por “Lucha X Las Lucas” que fue producida por Elias Roca y “…” por SoulClip. La producción ejecutiva del álbum estuvo a cargo de Kenys Santiago y Gustavo Asuaje @yoyodojonet

Cada tema del disco es una mezcla perfecta de géneros que reflejan el espíritu de Rial Guawankó. Un disco que invita a un viaje sonoro, sin duda, un álbum que con seguridad será uno de los mejores lanzamientos del género en el 2021.

Rial Guawankó presenta su esperado disco “Otro día más” was last modified: by

Temas relacionados:

En : Notas de Prensa