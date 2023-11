Richard Saoco lanza su nuevo sencillo “Todos Somos Celosos” feat. Oriana Rivas

El cantante y compositor venezolano Richard Saoco presenta su nuevo sencillo “Todos Somos Celosos”, una canción que fusiona la salsa con el vallenato y que cuenta con la colaboración de la talentosa Oriana Rivas.

“Todos Somos Celosos” es una canción que habla sobre los celos en las relaciones de pareja, con un tono divertido y bailable. La letra y la producción musical son de la autoría de Richard Saoco, quien también ha trabajado con grandes arreglistas y productores como Tuki Torres, Hector “Chispa” Hurtado, Culebra Iriarte y Sammy Infante, ex pianista de la Dimensión Latina (Q.E.P.D.).

El sencillo ya está disponible en todas las plataformas digitales y cuenta con un videoclip oficial que se puede ver en el canal de YouTube de Richard Saoco. El video fue dirigido por Perfect Films y muestra a los dos cantantes interpretando la canción en diferentes escenarios, con una estética colorida y dinámica.

Richard Saoco es un artista que se ha destacado por su versatilidad y su propuesta musical innovadora, que combina la Salsa con otros ritmos tropicales originarios de su país. Ha recibido nueve (9) galardones importantes en la industria musical de Venezuela, y ha recogido el apoyo del público y la crítica especializada.

Con “Todos Somos Celosos”, Richard Saoco busca consolidar su carrera musical y seguir conquistando el mercado nacional e internacional con su talento y carisma. No te pierdas esta nueva canción que promete ser un éxito y que te hará bailar y disfrutar.

Además, Richard Saoco está trabajando en una producción inédita de la mano de su padrino musical Porfi Baloa, que saldrá para el año siguiente. Este proyecto promete ser una sorpresa para sus seguidores y para los amantes de la Salsa:

