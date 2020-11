RICKYN “EL ARQUITECTO DEL GÉNERO URBANO” PRESENTA «BATE BATE»

El artista va a la conquista de Venezuela con todo su flow caribeño.

Rickyn “El Arquitecto”, es una de las nuevas figuras del género urbano colombiano, quien con su canción “Bate Bate”, ya logró apoderarse del gusto de distintas emisoras de Colombia y Centroamérica.

“Bate Bate”, es una canción pegajosa que llegó al gusto de los que consumen el género urbano de forma particular, ya que fue viralizado por parte de una seguidora en redes sociales, para luego irrumpir en distintos medios de comunicación, donde aún está canción sigue siendo una de las más escuchadas.

Este nuevo tema de Rickyn cuenta con un videoclip que ya tiene presencia en los principales canales de videos de Colombia. Bajo la dirección del destacado productor audiovisual Pérez Carranza, se lideró la realización de esta pieza que sigue sumando extraordinarios números de descargas y visualizaciones en YouTube y las distintas plataformas digitales.

Entre la arquitectura y el género urbano, así es la vida del creador de este éxito musical, el cual desde chico inicio destacándose en el coro del grupo musical de la Universidad, donde logra ser visible gracias a su talento, perfeccionando su parte vocal y la seguridad para emprender esta etapa musical.

El artista nacido en Sincelejo (Sucre), pero qué gracias a su trabajo como arquitecto, vive entre Bogotá y Florencia (Caquetá), donde realiza trabajos de arquitectura a gran escala y desarrolla ese otro talento que es su profesión y ahora con este notable ascenso en la industria de la música.

