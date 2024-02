Robertito Hernández y Maximino Rivera presentan Mi Rumba Fina, una joya de la salsa

El cantante puertorriqueño Robertito Hernández, conocido como Sonero de Pueblo, y el trombonista y multi instrumentista Maximino Rivera, apodado La vara de oro, se unen para ofrecer al público salsero una obra maestra: Mi Rumba Fina, un tema que rinde homenaje a la herencia musical de Cuba, Venezuela y Puerto Rico, las tres tierras pioneras de la salsa.

“Mi Rumba Fina” es una composición del maestro cubano Jorge del Valle, El compositor de Éxitos, un joven creador musical que ha demostrado su calidad y talento con éxito tras éxito. El arreglo y la dirección musical estuvieron a cargo del maestro venezolano Willie Melo, quien le dio a la pieza el sabor característico de Venezuela y el Caribe. La producción contó con la participación de músicos de primer nivel, como Luis Jungo Ortiz en el bajo, Javier Tito Álvarez en la percusión, Maximino Rivera Jr. en los trombones, y los coros de Maximino Rivera Jr., Gerson Zayas, Robertito Hernández y Héctor Fito Bataola. La grabación se realizó en los estudios Furia Studio: Villalba y Cocolizos, en Puerto Rico, bajo la supervisión de los ingenieros de sonido José Luis Rodríguez y Carlos Pérez.

Robertito Hernández es un destacado cantante con una sólida carrera. Su voz lleva en su timbre y tesitura la tierra fértil y el aire fresco de su natal San Germán, Puerto Rico. Maximino Rivera es un trombonista de excelencia, que ha estado ligado a los artistas y a las orquestas más importantes del gremio salsero.

Mi Rumba Fina es el sentir de estas tres banderas, a favor del rescate de la memoria histórica y presente de nuestra música. «La Rumba es esposa del Son y madre de la Salsa», dice la letra de esta canción, que promete ser una de esas producciones que perdurarán eternamente en el corazón de los bailadores.