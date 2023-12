Rossi Lopez lanza su nuevo tema “Tomé Mi Decisión” del compositor dominicano Eno Manuel De Jesus

La cantante panameña Rossi Lopez presenta su nuevo sencillo “Tome Mi Decision”, una canción que narra la historia de una mujer que decide poner fin a una relación tóxica y recuperar su autoestima. La canción es una composición del reconocido autor dominicano Eno Manuel De Jesus, quien ha participado en festivales internacionales y ha escrito temas para otros artistas.

Rossi Lopez es una artista versátil, su voz dulce y potente le ha permitido interpretar canciones con sentimiento y pasión. En esta ocasión, Rossi Lopez interpreta esta canción con excelentes arreglos para los bailadores y una letra que invita a la liberación y al empoderamiento femenino.

“Tome Mi Decision” es una canción que refleja la realidad de muchas mujeres que sufren maltrato y humillación por parte de sus parejas, y que un día deciden romper con ese ciclo de violencia y buscar su felicidad. La canción es un himno a la valentía y al amor propio, que busca inspirar a otras mujeres a tomar las riendas de sus vidas y a no dejarse pisotear por nadie.

Rossi Lopez espera que su nuevo tema sea del agrado de sus fans y del público en general, y que pueda transmitir un mensaje positivo y de esperanza a todas las mujeres que se identifiquen con la historia de la canción. La artista agradece el apoyo de su equipo de trabajo, de su familia y de su compositor Eno Manuel De Jesus, quien le confió esta hermosa canción.

El sencillo ya está disponible en las principales plataformas digitales como Spotify, Apple Music y YouTube:

Contacto

Cel. +1(757)320-9499

Correo: ricanfire1952@yahoo.com