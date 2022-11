Samir Bazzi de regreso con “Sin ti no puedo”

CARACAS, noviembre 2022 – El animador, locutor y cantante Samir Bazzi se encuentra de nuevo en la palestra musical, con su sencillo más reciente “Sin ti no puedo”.

La canción ya está posicionada en los primeros lugares de las carteleras radiales de salsa en Venezuela, un género que le brinda a Samir la oportunidad de volver a sus raíces. Paralelamente ‘Salsamir’ comenzó también la promoción internacional del tema, en países como Colombia, México y Perú.

“Sin ti no puedo” es una salsa romántica de la autoría del maestro de la música puertorriqueña Edgard Joel, que cuenta con los arreglos de José Gregorio Machado Díaz de Machado y su orquesta y Erick Blanco. Un tema grabado totalmente en Venezuela, con músicos venezolanos y Samir como cantante.

‘El arabito de la salsa’ tras interpretar éxitos como “Tú eres la única”, “Cuéntame”, “La culpa fue de los dos”, “Dime que sí”, “Nacimos para amarnos” y “Quiero Entregarte; viene recargado con las mejores energías y poniéndole todas las ganas a este nuevo promocional.

