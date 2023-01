Samuel Elemental estrena “Ponle Perreo”

El artista venezolano realizara su debut, junto Alayonmiusic, en compañía de un videoclip su nuevo sencillo musical llamado “Ponle Perreo”. Es un tema urbano que te hace trasladar a los orígenes del reggaetón. El videoclip fue grabado, en un Resto-Bar, ubicado en la comuna 3 de Manrique en la ciudad de Medellín- Colombia, bajo la producción audiovisual de la productora “fusiónart”. Este nuevo proyecto musical, surge de manera espontánea, los artistas se conocen dentro de un estudio de grabación, a través del fish-back entre ambos cantantes, deciden componer este gran tema para toda su fanaticada.

Cabe mencionar, que este proyecto es gracias a la dirección musical, de Iván Li, con la composición de ambos intérpretes, el cual buscara conquistar todo el publico. Ambos intérpretes, invitan a sus seguidores a que estén muy pendientes a través de las redes sociales. Para el nuevo sencillo, “Ponle Perreo” que lo pueden encuentra ya disponible en todas las plataformas digitales. encontrar como @samuelelemental y @alayonmusic en todas las redes sociales desde ya agradecidos con el apoyo y que de una u otra forma, han hecho que esto sea posible “seguiremos dejando nuestro país en alto, gracias por confiar en nosotros”.