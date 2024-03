Santiago Vélez y Los Melancohólicos presentan ‘Cuando tú no estás’, una reflexión sobre la pérdida y la añoranza

Santiago Vélez es un músico y compositor de la ciudad de Medellín que inició su proyecto solista en 2017 conectado por sus emociones y por la honestidad a la hora de escribir. En su faceta de compositor, las baladas lentas inspiradas por el indie folk angloparlante han sido su hogar, y las influencias de Bon Iver, Bob Dylan y Simon and Garfunkel fueron las que le dieron la bienvenida al mundo como letrista. En los últimos años, su proyecto mutó a un formato de banda con 2 guitarras, batería, bajo y voz, y aunque conserva las letras profundas y los sentimientos a flor de piel, cambió la energía hacia un espectro más rockero, psicodélico y bluesero. Con influencias de bandas como The Black Keys, King Gizzard & The Lizard Wizard y Ed Maverick, ahora la propuesta ha sido bautizada como Santiago Vélez y Los Melancohólicos, integrados además por tres músicos con énfasis en jazz: Sebastián Gómez en la guitarra, Simón Torres en el bajo y Manuel Puerta en la batería.

La intención del proyecto es contar historias a partir de la música, llevar al oyente a un lugar de empatía, hacerle sentir algo familiar, que ya conoce, pero que se siente nuevo. La mejor manera que ha encontrado Santiago Vélez para lograr esto es la sinceridad. Ser honesto con lo que se dice y de la forma en la que se interpreta hará que el oyente se conecte de una forma más fácil.

«Siempre vale la pena sentir algo, aunque sepas que te hará daño o que el riesgo es grande, siempre valdrá la pena intentarlo. La conexión con nuestras emociones se ha ido deteriorando en un mundo en el que todo se quiere ocultar, todos quieren parecer fuertes y evitan en lo posible verse vulnerables, pero, precisamente, mostrar vulnerabilidad es una característica gigante de la fortaleza de una persona. Estar mal está bien», cuenta Santiago Vélez.

Santiago Vélez y Los Melancohólicos presentan ‘Cuando tú no estás’, una canción que nace al encontrar patrones a la hora de extrañar, cómo uno puede encontrarse extrañando las mismas cosas de personas diferentes. Reflexiona sobre la pérdida y la añoranza, destacando la dificultad de seguir adelante cuando esa persona no está presente. Las letras hablan de la melancolía, la búsqueda del consuelo en lugares que alguna vez compartieron y la esperanza de volver a encontrarse en ellos.

‘Cuando tú no estás’ explora sonoridades del country, el folk y el rock n roll, además de bluegrass y la corriente del Hill Country Blues que se originó al norte del Mississippi y que se caracteriza por un groove con mucho movimiento y energía.

«El mensaje que quiero enviar con ‘Cuando tú no estás’ es que extrañar está bien. No siempre tiene que ser algo triste el extrañar a alguien, la lejanía nos ayuda a reconocer las cosas cotidianas que nos brinda la compañía de un ser querido y que, a veces, pasamos por alto. La belleza está en los pequeños detalles y esos detalles se ven con más claridad cuando ya no están», enfatiza el músico.

El video fue hecho cuadro a cuadro y a mano por el animador colombiano Mauricio Monsalve (@capitanmonsalve). El clip pinta un mundo descolorido, solitario y aburrido, al que llega alguien que empieza a colorear cada rincón del mismo, llenándolo de vida y de belleza. Es una invitación a apreciar la compañía y el tiempo que las personas dedican en acompañarnos por la vida.

‘Cuando tú no estás’ hace parte de un álbum en el que Santiago Vélez y Los Melancohólicos llevan trabajando 2 años y que se titulará ‘Las cosas están donde tienen que estar’. Será un trabajo de 10 canciones de las cuales 4 ya están grabadas y en proceso de post producción. Los sencillos se lanzarán a partir de marzo hasta octubre cuando se lanzará el disco en su totalidad.

Santiago Vélez y Los Melancohólicos harán parte del Festival Mousike a mediados de febrero, cuyos fondos recaudados irán destinados a los animales de la calle. El proyecto también está en diálogos con diferentes festivales y programadores para tener al menos un concierto por mes durante el 2024 en dnde promocionarán su nuevo disco.

«Lo más importante para mí siempre ha sido divertirme haciendo música. Las personas deberían darse la oportunidad de escucharnos porque, aunque tenemos muy claro lo que estamos haciendo, somos impredecibles. Nuestros shows están llenos de energía e improvisación, dejamos hasta la última gota de sudor y el alma completa en cada una de nuestras presentaciones, y, ante todo, somos sinceros con lo que hacemos», concluyen Santiago Vélez y Los Melancohólicos.

