Sarodj Bertin sube la temperatura en “Yakear” su nueva canción junto a Sixto Rein.

En el sencillo Sarodj promueve la belleza de la República Dominicana al hacer uso de localidades y playas de Punta Cana y Boca Chica para su nuevo tema musical.

Santo Domingo,

La cantante y modelo Sarodj Bertín lanzó este viernes “Yakear” un atrevido corte musical lleno de sabor caribeño que invita al disfrute y la diversión.

El sencillo de 2 minutos y 48 segundos es el resultado de una explosión de ritmos tropicales navegando sobre la base del merengue y el reggaeton, convirtiéndose en un merenhouse, conjugando tres culturas que se hacen presentes en sus letras, agregando así, un sello de unión entre “Haití, Venezuela y República Dominicana” en una misma canción.

El cantante venezolano Sixto Rein es el invitado especial para este yakeo musical, que le hace la contraparte a Sarodj sumando notas, rapeo y un estilo muy particular, que agrega intención a la canción. Por su parte, Sarodj, eleva la temperatura a nivel de “Romo, Teteo y Hooka” posando con sensualidad mientras baila en el audiovisual de “Yakear”.

El proyecto musical fue trabajado bajo la coordinación de Jawi Marquez (Frank Bacano) con la producción musical de Blackie y Jay Elite en Caracas Venezuela, a cargo de la composición de Sarodj,Sixto Rein, Lois , Chune y en la Dirección audiovisual, estuvo a cargo Starling Javier.

El video fue realizado en República Dominicana en las zonas de Punta Cana y Boca Chica, en impulso al turismo local.

Sobre nominación

La cantante haitiana Sarodj Bertin fue nominada como Artista en ascenso del Año en los Premios Glamour que se celebrarán el próximo 19 de octubre en el Hotel Jaragua.

David Alexander Leal R.

Promotor Radial Nacional