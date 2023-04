Sarodj nos sigue sorprendiendo con su talento, carisma y especialmente por su capacidad para interpretar diferentes ritmos, en esta oportunidad nos presenta por primera vez un trap, al que título “Dame Luz”, un tema de desamor con el que muchos podrán identificarse. La artista haitiana estrena este sencillo en el día de su cumpleaños, “Dame Luz” fue compuesto por la propia Sarodj junto a Jay Elite quien también es el productor de este tema, grabado en República Dominicana.



“Dame Luz” es una historia de engaño y traición, interpretado con gran sentimiento que nos hará vibrar y quizás muchos recordarán esas experiencias amorosas que no tuvieron finales felices. El video clip de “Dame Luz” se grabó en los bellos paisajes de Baní, Peravía, Republica Dominicana, los salares y los desiertos de esta provincia fueron los escenarios perfectos para recrear esta pieza fílmica en la que se narra esta esta historia dramática de dolor e infidelidad. Dirigido por Carlos Spinelly y Víctor Rangel.

Sarodj realizó un preview en sus redes sociales de este tema, obteniendo gran aceptación por sus seguidores y volviéndose viral en poco tiempo, “Este tema es muy especial, tengo mucha fe, se la presento a todo mi público con mucha cariño y aprecio esperando que la reciban con mucho amor como lo han hecho con todos mis sencillos”, asegura Sarodj.



“Dame Luz” promete ser un nuevo éxito y con este se da un giro en la carrera de Sarodj mostrando su versatilidad y dejándonos en espera de nuevas sorpresas.

SARODJ estrena su primer trap “DAME LUZ” was last modified: by

Te recomendamos leer los siguientes contenidos relacionados: