Sarodj lo cuenta “TODO” en su nueva canción

Santo Domingo, La sensual cantante haitiana Sarodj estrena su más reciente sencillo titulado “Todo” en donde nuevamente desnuda su corazón, y esta vez, para hablar de desamor y amor propio.

Se trata de un afro caribeño producido por el dominicano Jay Elite, con una duración de 2 minutos y 48 segundos, en donde Sarodj encuentra el sonido perfecto para desplazarse y para decirle a su ex “Todo, te lo di todo, para ti fue un juego y lo perdí todo.”

“Todo, trata de cómo nos vemos decepcionados cuando nos entregamos por completo en una relación, es por ello que debemos ser fieles a nosotros mismos, y nunca olvidar que sin importar con quien estamos , a nadie le pertenecemos” expresó la cantante.

El audiovisual de “Todo” fue grabado en las Dunas de Bani, un espectacular desierto localizado en la República Dominicana , bajo la dirección de Decilien Jean Lovensky y se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Más sobre Sarodj

La cantante de origen haitiano estuvo recientemente en una gira promocional en Venezuela, y logró presentarse en el Estadio Fórum La Guaira y otros escenarios importantes de Venezuela, frente a más de 7,000 personas.

