SCAPE representará a Venezuela en la gran final regional del Wacken Metal Battle.

Competirá en Bogotá contra bandas de Colombia y Ecuador

Prensa Cresta Metalica

La agrupación SCAPE sigue dando pasos importantes en su corta, pero exitosa carrera, al resultar ganadora del Wacken Metal Battle Caracas y ahora, será una de las tres bandas que representarán a Venezuela en la Gran Final Regional, que se celebrará el 2 de diciembre en Bogotá, donde también competirán artistas de Colombia y Ecuador. Simultáneamente vienen promocionando su nuevo sencillo “Slave of the Dawn”, que fue una de las canciones que los ayudó a alzarse con la victoria y además incluye un novedoso videoclip, el cual se puede disfrutar en el siguiente link de YouTube: https://www.youtube.com/watch?v=UeUbxeIE8AI

Estos 4 jóvenes no descansan, están entregados a un riguroso plan de ensayos y estudios para prepararse para la gran final regional, y como parte de su fogueo, darán un concierto este sábado 18 de noviembre en la ceremonia de entrega de la III Edición de los Premios Metal Hecho en Venezuela, que tendrá lugar en Chapis Club de Chacao, evento donde además están nominados en algunas categorías.

“Queremos agradecer a las productoras Cresta Metalica y Artemisa Producciones por un excelente trabajo. Todavía nosotros estamos en shock, no caemos en cuenta y aún no lo podemos creer. Esta batalla superó nuestras expectativas, dio mucho de qué hablar, aprendimos mucho de las demás concursantes y felicitamos a las otras dos ganadoras a quienes les deseamos lo mejor, sabemos que Venezuela estará bien representada”, expresó Pedro Rojas, pianista y tecladista de Scape.

El jurado conformado por músicos, productores y periodistas, quedó sorprendido con la actuación de SCAPE, que desde el primer segundo salió a dar el 100%, ofreciendo una excelente combinación entre puesta en escena y calidad musical, virtuosismo y carisma, y sobre todo profesionalismo con humildad. Era la banda con la edad promedio más joven de todas las concursantes, pero con una madurez y una capacidad de conectar con la audiencia realmente impresionante.

En referencia a la gran final regional que se celebra en Bogotá, el joven pianista agregó: “Nos estamos preparando para ir a Colombia, sigue el trabajo fuerte con los ensayos, seguimos con mucha disciplina, trabajando duro para dejar el nombre de Venezuela en alto y ojalá que podamos también representar a la región en Alemania, sería un gran sueño hecho realidad. Aprovecho para enviar un saludo a las agrupaciones que estarán representando a Colombia y Ecuador, nos vemos el 2 de diciembre”.

SCAPE ahora necesita de la ayuda de sus amigos, aliados y fanáticos, ya que debe cubrir con los gastos del viaje a Colombia para toda la banda, es por ello que han abierto un canal de apoyo para todos aquellos quienes quieran apoyarlos y la información se encuentra al acceder al siguiente link

El Wacken Open Air es el festival de rock-metal más importante del mundo en la actualidad, que se celebra en el municipio de Wacken, al norte de Alemania, donde anualmente asisten entre 80 mil y 100 mil personas provenientes de más de 50 países. En la final regional del 2 de diciembre, por Venezuela también competirán las bandas A Raíz de Nuevas Causas y Hecatombe. Esta cita le dará la oportunidad a Colombia, Ecuador y Venezuela de llevar un representante a la edición No 34 de dicho festival a celebrarse a principios de agosto de 2024.