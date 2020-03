Se hunde la Bolsa de Nueva York por el EfectoCoronavirus

En una situación sin precedentes, un efecto cascada, el cuál venimos llamando #efectocoronavirus las bolsas de valores de todo el mundo se han desplomado y las empresas han perdido miles de millones de dinero en capital bursátil.

Esta situación se origina en la situación por el crecimiento exponencial del coronavirus a nivel mundial y rematado por el interés crematístico de los Sauditas de entablar una guerra de precios del petróleo con Rusia, impidiendo un acuerdo en el seno de la OPEP, lo que ha enrarecido más los mercados y provocando la caída de todos los indicadores.

En : Economía