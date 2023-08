Sebastián Medina «Sbm» presenta su gira «Bailando Bajo El Sol Tour 2023»

Tras su reciente lanzamiento musical titulado “Traidora” en colaboración con el rapero Yung Pleit, cuya canción ha causado sensación logrando posicionarse en el mercado latinoamericano. El cantautor Sebastián Medina, mejor conocido como “Sbm”, de manera exitosa realizó su nueva gira musical llamada “Bailando Bajo El Sol Tour 2023” en la ciudad de Boston.

Allí tuvo la oportunidad de participar como invitado en la presentación del cantante puertorriqueño Charlie Aponte, logrando cautivar al público presente con su impecable espectáculo, cantando sus éxitos “Solo Una Vez”, “En Mis Sueños”, “Ya Me Cansé”, “Mírala”, “Traidora”, entre otras.

Sbm quedó emocionado por la reacción del publico que estuvo presente que, al momento de bajar de tarima, tuvo acercamiento con nuevos fans que le expresaron su gratitud al presenciar su buena música.

“Compartir con Charlie Aponte fue una buena experiencia, es una persona humilde que apuesta al nuevo talento. Me gustó mucho su buena vibra y los consejos que me ofreció”. – Sbm

Además, el pasado 22 de julio se presentó junto al maestro Diego Galé y su Grupo Galé, logrando acompañarlo interpretando el famoso número “Micaela”, poniendo a bailar y deleitar a todo el público presente. Por consiguiente, participo en el Puerto Rican Festival de Massachusetts y el pasado 6 de agosto en las Fiestas Patronales de Holyoke.

Dichos festivales son de gran importancia para la cultura latina residente en Boston. Los organizadores de estos eventos tienen el compromiso de apoyar la buena música y fomentar el desarrollo cultural mostrando nuevas propuestas musicales.

En la actualidad se encuentra terminando su nuevo disco en la ciudad de Miami con destacados productores musicales. Además, su próxima presentación será junto a Domenic Marte el próximo 3 de septiembre en Roma Lounge ubicado en Massachusetts.

En efecto, su reciente sencillo se encuentra disponible en todas las plataformas de música:

