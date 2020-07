Según la OMS el fin de la pandemia del COVID-19 no está ni siquiera cerca..

El director general de la OMS, Tedros Adhamon Ghebreyesus, confirmó este 29-J que en esta misma jornada se ha llegado al medio millón de víctimas mortales de la covid-19.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que el fin de la pandemia «ni siquiera está cerca», porque, aunque muchos países han conseguido controlar la propagación del coronavirus, otros están viendo resurgir el virus y la tendencia mundial es a una aceleración de las infecciones.

Esta reflexión coincide con el día en el que oficialmente se han superado los diez millones de casos confirmados de coronavirus en el mundo, de acuerdo a la base de datos que gestiona la organización y que se alimenta de las informaciones que recibe a diario de las autoridades sanitarias nacionales. En los últimos cinco días se acumularon un millón de nuevos casos, lo que muestra hasta qué punto la curva de infecciones sigue ascendiendo con los focos más graves localizados en la India, Estados Unidos y Brasil.

«El virus tiene todavía mucho espacio para moverse, todos queremos que esto termine, todos queremos volver a la normalidad, pero la realidad es que esto ni siquiera está cerca de terminar», declaró Tedros en una conferencia de prensa que marcó varias coincidencias.