¿Según la OMS qué es un caso Sospechoso, uno probable y uno confirmado de COVID-19?

¿Según la OMS que es un caso Sospechoso, uno probable y uno confirmado de COVID-19?.

Esto es altamente importante, no necesariamente una persona debe estar en un hospital para escuchar y que se apliquen estas definiciones, usted mismo en su hogar puede evaluarse o llamar si sospecha que alguien cercano se encuentra en alguno de estos grupos.

De acuerdo con el organismo mundial:

Un caso sospechoso de coronavirus Covid-19 es:

a.- Un paciente con enfermedad respiratoria aguda (fiebre y al menos un signo / síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, falta de aliento), Y un historial de viaje o residencia en un lugar que informa la transmisión comunitaria de Enfermedad de COVID-19 durante los 14 días previos al inicio de los síntomas.

b.- Un paciente con alguna enfermedad respiratoria aguda Y que haya estado en contacto con un COVID-19 confirmado o probable caso (ver definición de contacto) en los últimos 14 días antes del inicio de los síntomas;

c.- Un paciente con enfermedad respiratoria aguda grave (fiebre y al menos un signo / síntoma de enfermedad respiratoria, por ejemplo, tos, falta de aliento; Y que requiere hospitalización) Y en ausencia de un diagnóstico alternativo que explica completamente la presentación clínica.

Un caso Probable de coronavirus Covid-19 es:

a.- Un caso sospechoso para quien las pruebas para el virus COVID-19 no son concluyentes.

(En este caso no es concluyente el resultado de la prueba informada por el laboratorio).

b.- Un caso sospechoso para quien las pruebas no pudieron realizarse por ningún motivo.

Un caso Confirmado de coronavirus Covid-19 es:

Una persona con confirmación de laboratorio de infección por COVID-19, independientemente de los signos y síntomas clínicos.

Definición de contacto: Un contacto es una persona que experimentó cualquiera de las siguientes exposiciones durante los 2 días anteriores y los 14 días.

Después del inicio de los síntomas de un caso probable o confirmado:

Contacto cara a cara con un caso probable o confirmado dentro de 1 metro y por más de 15 minutos.

Contacto físico directo con un caso probable o confirmado.

Atención directa para un paciente con enfermedad COVID-19 probable o confirmada sin utilizar personal adecuado equipo de protección.

Otras situaciones indicadas por las evaluaciones de riesgos locales.

Nota: para casos asintomáticos confirmados, el período de contacto se mide como los 2 días anteriores a los 14 días.

después de la fecha en que se tomó la muestra que condujo a la confirmación.

¿Según la OMS qué es un caso Sospechoso, uno probable y uno confirmado de COVID-19? was last modified: by

En : Salud y Vida Sana