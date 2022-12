Silvestre Dangond estrena el videoclip de “Sé que estás con él”.

El ídolo y representante del vallenato a nivel internacional Silvestre Dangond (@silvestredangond), continúa con la promoción de su nueva placa discográfica “Intruso”, compuesta por 13 canciones de su autoría. Ésta sería la producción número quince del artista, quien por primera vez dedica un álbum completo al género urbano y de ella se desprende su nuevo tema promocional “Sé que estás con él”, una colaboración musical del colombiano junto a Reik y Boza.

“Intruso” cuenta con 13 temas y colaboraciones con grandes artistas del género como Nicky Jam, Ñejo, Natti Natasha, Reik, entre otros, asegurando de esta manera la versatilidad del colombiano, quién pretende conquistar los corazones de la audiencia fanática de este popular género. Con el lanzamiento de este álbum, llega la promoción del tema “Sé que estás con él”, una fusión tropical-urbana llena de los matices vocales de Silvestre Dangond, Reik y Boza.

NP María Margarita Espases