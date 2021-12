Stratuz estrena nuevo sencillo «Caelibatus»

Prensa Cresta Metalica

La banda venezolana de rock-metal, Stratuz, presenta nuevo single «Caelibatus» que junto al anterior single «Dawn«, formarán parte de su nueva producción discográfica titulada «OsculumPacis«, que será lanzado a principios del año 2022 a través del sello discográfico europeo Sliptrick Records. Se trata de una de las bandas pioneras del rock extremo en Venezuela con 35 años de carrera.

Stratuz conformada por Franklin Berroterán (Voz), Gerónimo Egea (Guitarra), Eliecer Delgado (Guitarra), Leo Rangel (Bajo) y Diego Cabrujas Palacios (Batería), estrenaron el 22 de diciembre de 2021 el single «Caelibatus» que refleja la lucha interior de un sacerdote entre las pasiones humanas y su devoción espiritual, este conflicto es representado a través de un lyric vídeo disponible en los canales de YouTube: /stratuzofficial y /SliptrickRecordsTV.

“CAELIBATUS describe el tormento de un sacerdote entregado en cuerpo y alma a su fe, pero que en un momento determinado de su vida, se debilita y se siente atraído y seducido por una mujer que frecuentaba la iglesia, todo esto ocurre en su propio mundo sin que la otra persona lo supiera, todas estas emociones lo hacen dudar de sí mismo y de su juramento”, comentó Franklin Berroterán sobre el single que cuenta con un lyric vídeo realizado por Metal Indexy que fue mezclado y masterizado por Arturo Banús.

La música de Stratuz es una combinación de varias tendencias del rock extremo como el doom, el gótico y sobre todo el death metal, pero con el sonido original que han logrado crear durante 35 años de trayectoria. Cuentan con cuatro producciones discográficas y ha realizado giras por todo el territorio venezolano, además de haber recorrido países como Alemania, España y Portugal.

Luego de una pausa, el fundador y cantante de la agrupación Franklin Berroterán, decide reformarla, reclutando nuevos integrantes Gerónimo Egea y Eliecer Delgado en la guitarra, Leo Rangel en el bajo y Diego Cabrujas Palacios en la batería, todos con amplia trayectoria en la movida venezolana y con los que grabó su quinta producción discográfica «OsculumPacis», que saldrá al mercado a principios del año 2022, con el sello discográfico europeo Sliptrick Records, con el cual acaban de firmar contrato.

Pueden escuchar la discografía de Stratuz en las plataformas digitales como Spotify en este enlace: https://spoti.fi/3EnQFJt

Pueden ver el lyric vídeo del single “Dawn” en este enlace: https://youtu.be/BRSmFtUgghg

