“SUPERNOVA” Lo Nuevo de Luli Melao Girl

Luli Melao Girl llega a Caracas-Venezuela directo de New York–EEUU, con su más reciente producción discográfica “SUPERNOVA”, una incomparable propuesta musical y audiovisual única en su estilo, a cargo de los Hermanos Gómez, abogados, músicos y productores mejor conocidos en el medio artístico como “Drumernan” y “El Profe Gómez Bass” The Producers, quienes no sólo se encargaron de la concepción y producción general del proyecto sino de procurar una identidad con armonías y ritmos afrovenezolanos, caribeños y latinos, minuciosamente fusionados a elementos anglos, urbanos y modernos, que tanto caracterizan a la carismática y talentosa chica del melao.

En este compilado discográfico se incluyen dos de los primeros singles de la artista titulados «CRAZY LOVE» y “SALVAJE”, remasterizados e interpretados totalmente en vivo, en compañía de músicos profesionales de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, con participación de la reconocida percusionista Martimbal de la famosa banda Los Fantásticos del venezolano Nacho, entre otros; bajo la dirección musical y arreglos de los hermanos Gómez.

Para este primer trimestre del año 2022, los seguidores de Luli a finales de febrero podrán deleitarse con el estreno de su obra “SUPERNOVA”, haciendo una apertura de lujo con un primer lanzamiento del tema y video oficial “Oye Mami» cargado de ritmos latinos, fusiones de pop y guaguancó, tema musical que cuenta con un Featuring interesante de la Youtuber Tina Fresa @tinafresa, quien canta por primera vez dejando a todos sorprendidos.

Como segundo lanzamiento para el mes de marzo, melao girl estará estrenando el tema y video oficial titulado “Tell Me Where You Are» o “Dime dónde estas” un increíble Trap con fusiones de 6×8, ritmos afrovenezolanos y pop, compartiendo un Featuring del artista Trapero americano Lil Chriss @drbigchris. La aludida producción en especial cuenta con participación de músicos increíbles, así como un equipo internacional de productores, ingenieros de mezcla y mastering de la post producción que han trabajado con artistas tales como Rubén Blades, Felipe Peláez, Carlos Vives, Cristina Aguilera, Gente de Zona, y el Rey del Pop Michael Jackson, entre otros.

Los videos clip de todo el proyecto, estuvieron a cargo de la productora internacional de artes visuales TRINI Producciones @triniproducciones bajo la dirección de “Drumernan” y “El Profe Gómez Bass”.

