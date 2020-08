Sur10 lanza su tercer sencillo promocional “SUNSETS”

Nominados en la 8va edición de los Premios Pepsi Music

El dúo de productores venezolanos residenciados en New York y Montreal festejan estar nominados como mejor video electrónico en los Premios Pepsi Music y para cerrar el mes de julio de 2020 lanzan su tercer sencillo promocional «SUNSETS» junto a su videoclip. Un tema que experimenta en distintos géneros musicales.

Sur10 es un colectivo musical creado y liderado por Rafasloop – Rafael Urbina (Famasloop, Ulde High) y Andrès Fernandez (Spiralheadz, Taxon Lazare). Desde NY y Montreal, respectivamente, comienzan esta aventura musical en el 2019, basada en experimentar con géneros como el rock, pop, trip-hop y electrónica, dándole un nuevo tratamiento que varía dependiendo de los artistas que participen en cada canción, sin perder la personalidad que los distingue en cada lanzamiento.

Sur10 no es sólo el encuentro de estos dos productores después de muchos años de amistad, sino que alude también, a la calle de Los Naranjos en Caracas, donde se conocieron, crecieron y empezaron a hacer música juntos.

Sunsets, tercer sencillo promocional de Sur10, se encuentra disponible en las plataformas de distribución musical. El tema incluye la participación especial desde Argentina de Dacio Medrano en la voz (Triad) y Alfredo García en la guitarra (Frederf, Benito Cerati). Desde New York, Ismael Baiz en la batería (Latino experimental Project, Los Pixel), Alejandro Berti en la trompeta y finalmente, desde Caracas, Ricardo Martínez, en el bajo y mezcla del tema.

En palabras de Dacio “Sunsets, habla de encontrar tu propio ritmo, un instante de consuelo en el entumecimiento ruidoso de la realidad. Un latido para recordar quiénes somos, perdidos en este paisaje digital de objetos y mentiras… bailamos juntos para olvidar la tediosa repetición del tiempo…”

El video fue dirigido y producido, durante la cuarentena, por Juan Luis Espinal, director dominicano residenciado en NY, quien propone el baile como un escape a este paisaje digital, lleno de mentiras y tedio.