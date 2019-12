Suspendidos cinco peloteros por violar el Código de Ética y Disciplina de la LVBP

La Junta Directiva de la Liga Venezolana de Béisbol Profesional informó este martes sobre las sanciones que impuso a cinco peloteros por violar el Código de Ética y Disciplina de la LVBP.

El jardinero Frank Díaz y el lanzador Henry Centeno, de Bravos de Margarita, así como los pitchers Vianney Mayo y Ángel Ventura, de Tiburones de La Guaira, fueron suspendidos por un encuentro, tras intervenir en una trifulca el pasado 30 de noviembre en el juego que ganó La Guaira 22-7, en el Stadium Nueva Esparta de Porlamar.

La decisión del procedimiento administrativo estuvo sustentada en el ordinal 2° (contacto físico con cualquier mánager, jugador, coach, fanático o personal del terreno) del artículo 21 del Código de Ética y Disciplina de la LVBP.

Díaz y Centeno deberán cumplir su castigo esta semana, mientras que ya lo hicieron Mayo y Ventura.

El outfieder Cade Gotta, de Navegantes del Magallanes, fue penalizado por un desafío, luego de protestar de manera airada el conteo de bolas y strikes al umpire principal Jesús Santiago, durante el juego del 30 de noviembre, en el que se impuso Tigres de Aragua 5-4, en el Estadio José Bernardo Pérez.

La decisión del alto mando de la LVBP se fundamentó en el artículo 21, ordinal 3 del Código de Ética y Disciplina de la LVBP.

